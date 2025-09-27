पीलीभीत में रेस्क्यू किए गए तेंदुए की मौत; वन विभाग ने शुरू की मामले की जांच
पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि तेंदुए को फंदे से मुक्त कराकर सुरक्षित रखा गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 2:45 PM IST
पीलीभीत: वन विभाग द्वारा रेस्क्यू किए गए तेंदुए की मौत हो गई. वन विभाग ने शुक्रवार को इस तेंदुआ का रेस्क्यू किया था. पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्टाफ की निगरानी के दौरान शनिवार सुबह तेंदुआ की मौत हो गई. फिलहाल, तेंदुआ के मौत का कारण पता नहीं चल सका है.
पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि तेंदुए को फंदे से मुक्त कराकर सुरक्षित रखा गया था, लेकिन शनिवार सुबह उसकी मृत्यु हो गई. फिलहाल, वन विभाग ने तेंदुआ के शव को सुरक्षित रखकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सटीक कारणों की जानकारी मिल पाएगी.
जंगल से भटककर पहुंचा था तेंदुआ: वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) के जंगलों से भटककर नगरिया खुर्द कला गांव के पास पहुंच गया था. स्थानीय ग्रामीणों को झाड़ियों के बीच उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ. इसी दौरान तेंदुआ किसी तरह फंदे में फंस गया, जिसके बाद गांव में दहशत बढ़ गई.
सूचना पर तुरंत पीलीभीत टाइगर रिजर्व और सामाजिक वानिकी की टीम मौके पर पहुंची. दोनों टीमों ने संयुक्त प्रयास से तेंदुए को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया. राहत अभियान में सैकड़ों ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे और वन विभाग की मदद करते रहे.
रेस्क्यू के बाद बड़े एहतियात के साथ तेंदुए को जिला मुख्यालय लाया गया और उसे विशेष निगरानी में रखा गया. विभागीय अधिकारियों की योजना थी, कि तेंदुए को इलाज और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद वापस जंगल में छोड़ा जाएगा, लेकिन शनिवार सुबह अचानक हालात बिगड़ी और उसकी मौत हो गई. वन विभाग ने स्पष्ट किया है, कि मृत्यु के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चलेगा. अनुमान लगाया जा रहा है, कि चोट या तनाव इसकी वजह हो सकते हैं.
