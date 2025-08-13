ETV Bharat / state

सिल्ली से रेस्क्यू बाघ सॉफ्ट रिलीज सेंटर से निकला बाहर, पीटीआर में शुरू हुई निगरानी - TIGER SAMRAT

बाघ सम्राट पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाहर निकल गया है. इसके मूवमेंट पर निगरानी रखी ज रही है.

tiger-samrat-rescued-from-ranchi-silli-came-out-of-palamu-tiger-reserve
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read

पलामू: रांची के सिल्ली से रेस्क्यू हुआ बाघ सम्राट पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाहर निकल गया है. बारिश के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व में बने सॉफ्ट रिलीज सेंटर के एक हिस्से में मिट्टी का कटाव हो गया था. इसी कटाव से बाघ बाहर निकला है. बाघ के सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाहर निकलने के मूवमेंट पर निगरानी के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है. जबकि कई इलाकों में हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं.

रेस्क्यू के बाद पीटीआर में रखा गया था बाघ सम्राट

पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि इलाके में निगरानी रखी जा रही है. पूरा इलाका पलामू टाइगर रिजर्व का ही है. 20 जून को रांची के सिल्ली में पुरंदर महतो नामक व्यक्ति के घर में बाघ घुस गया था. इस दौरान पुरंदर महतो के घर में बच्चे भी मौजूद थे. हालांकि बाघ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया.

बाद में पुरंदर महतो के एक बच्चे ने बाघ को कमरे में बंद कर दिया था. बाघ को घर में बंद करने वाले बच्चों को झारखंड सरकार के तरफ से पुरस्कृत भी किया गया था. पुरंदर महतो के घर में पलामू टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग की टीम ने 15 घंटे तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया और बाघ का रेस्क्यू किया गया. जिसके बाद पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बने सॉफ्ट रिलीज सेंटर में बाघ को रखा गया था.

बाघ पर एनटीसीए की निगरानी में उसके व्यवहार का आकलन किया जा रहा था. जिस इलाके में सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाघ बाहर निकला है, वह 500 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक में फैला हुआ है. सिल्ली से रेस्क्यू बाघ 2023 में पहली बार पीटीआर में देखा गया था. उसके बाद से बाघ ने झारखंड के कई जिलों का सफर तय करते हुए बंगाल के पुरुलिया से सटे इलाकों में काफी दिनों तक ठिकाना बनाया था.

ये भी पढ़ें: सम्राट की निगरानी में स्पेशल टीम तैनात! रांची के सिल्ली से लाया गया था पलामू, तीन सप्ताह में होगा बड़ा फैसला

रांची से रेस्क्यू बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व में छोड़ा, इसका नाम है बेहद खास!

रांची में रेस्क्यू हुआ बाघ को लाया जाएगा पीटीआर, बंगाल बॉर्डर पर महीनों से बना रखा था ठिकाना

पलामू: रांची के सिल्ली से रेस्क्यू हुआ बाघ सम्राट पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाहर निकल गया है. बारिश के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व में बने सॉफ्ट रिलीज सेंटर के एक हिस्से में मिट्टी का कटाव हो गया था. इसी कटाव से बाघ बाहर निकला है. बाघ के सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाहर निकलने के मूवमेंट पर निगरानी के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है. जबकि कई इलाकों में हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं.

रेस्क्यू के बाद पीटीआर में रखा गया था बाघ सम्राट

पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि इलाके में निगरानी रखी जा रही है. पूरा इलाका पलामू टाइगर रिजर्व का ही है. 20 जून को रांची के सिल्ली में पुरंदर महतो नामक व्यक्ति के घर में बाघ घुस गया था. इस दौरान पुरंदर महतो के घर में बच्चे भी मौजूद थे. हालांकि बाघ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया.

बाद में पुरंदर महतो के एक बच्चे ने बाघ को कमरे में बंद कर दिया था. बाघ को घर में बंद करने वाले बच्चों को झारखंड सरकार के तरफ से पुरस्कृत भी किया गया था. पुरंदर महतो के घर में पलामू टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग की टीम ने 15 घंटे तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया और बाघ का रेस्क्यू किया गया. जिसके बाद पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बने सॉफ्ट रिलीज सेंटर में बाघ को रखा गया था.

बाघ पर एनटीसीए की निगरानी में उसके व्यवहार का आकलन किया जा रहा था. जिस इलाके में सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाघ बाहर निकला है, वह 500 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक में फैला हुआ है. सिल्ली से रेस्क्यू बाघ 2023 में पहली बार पीटीआर में देखा गया था. उसके बाद से बाघ ने झारखंड के कई जिलों का सफर तय करते हुए बंगाल के पुरुलिया से सटे इलाकों में काफी दिनों तक ठिकाना बनाया था.

ये भी पढ़ें: सम्राट की निगरानी में स्पेशल टीम तैनात! रांची के सिल्ली से लाया गया था पलामू, तीन सप्ताह में होगा बड़ा फैसला

रांची से रेस्क्यू बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व में छोड़ा, इसका नाम है बेहद खास!

रांची में रेस्क्यू हुआ बाघ को लाया जाएगा पीटीआर, बंगाल बॉर्डर पर महीनों से बना रखा था ठिकाना

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER RESCUEपलामू टाइगर रिजर्वPALAMU TIGER RESERVESOFT RELEASE CENTRETIGER SAMRAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.