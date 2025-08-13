पलामू: रांची के सिल्ली से रेस्क्यू हुआ बाघ सम्राट पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाहर निकल गया है. बारिश के दौरान पलामू टाइगर रिजर्व में बने सॉफ्ट रिलीज सेंटर के एक हिस्से में मिट्टी का कटाव हो गया था. इसी कटाव से बाघ बाहर निकला है. बाघ के सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाहर निकलने के मूवमेंट पर निगरानी के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है. जबकि कई इलाकों में हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं.

रेस्क्यू के बाद पीटीआर में रखा गया था बाघ सम्राट

पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि इलाके में निगरानी रखी जा रही है. पूरा इलाका पलामू टाइगर रिजर्व का ही है. 20 जून को रांची के सिल्ली में पुरंदर महतो नामक व्यक्ति के घर में बाघ घुस गया था. इस दौरान पुरंदर महतो के घर में बच्चे भी मौजूद थे. हालांकि बाघ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया.

बाद में पुरंदर महतो के एक बच्चे ने बाघ को कमरे में बंद कर दिया था. बाघ को घर में बंद करने वाले बच्चों को झारखंड सरकार के तरफ से पुरस्कृत भी किया गया था. पुरंदर महतो के घर में पलामू टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग की टीम ने 15 घंटे तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया और बाघ का रेस्क्यू किया गया. जिसके बाद पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बने सॉफ्ट रिलीज सेंटर में बाघ को रखा गया था.

बाघ पर एनटीसीए की निगरानी में उसके व्यवहार का आकलन किया जा रहा था. जिस इलाके में सॉफ्ट रिलीज सेंटर से बाघ बाहर निकला है, वह 500 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक में फैला हुआ है. सिल्ली से रेस्क्यू बाघ 2023 में पहली बार पीटीआर में देखा गया था. उसके बाद से बाघ ने झारखंड के कई जिलों का सफर तय करते हुए बंगाल के पुरुलिया से सटे इलाकों में काफी दिनों तक ठिकाना बनाया था.

