चेपडो गांव में तैयार किया गया हेलीपैड, चार घायलों किया गया एयरलिफ्ट, भेजा गया ऋषिकेश एम्स - CHAMOLI THARALI DISASTER

थराली में बीती रात आए सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है. घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा जा रहा है.

थराली आपदा (PHOTO- @ITBP_official)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 23, 2025 at 4:06 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 4:30 PM IST

चमोली: थराली तहसील मुख्यालय से करीब पांच किमी दूर चेपडो गांव के बाजार में बीती रात भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है. चेपडों बाजार पूरी तरह से तहस-नहस हो गया. थराली से चेपडों बाजार के बीच की सड़कें भी खत्म हो चुकी हैं. इसीलिए रेस्क्यू टीम को भी यहां पहुंचने में समय लगा. रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले इलाके में हेलीपैड बनाया, ताकि घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा जा सके.

चेपडों बाजार में एक व्यक्ति भी मलबे में दबा है, जिसकी खोजबीन में सर्च ऑपरेशन चालू है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. वहीं चार घायलों को एयर एंबुलेंस की मदद से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है, बाकि दो और घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा.

स्थानीय लोगों के अनुसार बीती 22 अगस्त रात को करीब 12 बजे पहाड़ी के ऊपर बादल फटा था. इसके बाद चेपडों बाजार में सैलाब आया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया. चेपडों बाजार में करीब 20 से ज्यादा दुकानें थी, जो मलबे में दफन हो गई हैं. एक दर्जन से अधिक वाहन मलबे में दबे हैं. वहीं एक व्यक्ति मलबे में दबा है.

इसके अलावा थराली तहसील मुख्यालय के मुख्य बाजार में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है. यहां कई दुकानों के अंदर मलवा घुस गया है. चार से पांच गाड़ियों भी मलबे में दबी पड़ी हैं. इन दोनों जगहों के अलावा आसपास के कई और इलाकों में भी इस तरह के हालात बने हुए हैं.

थराली और चेपडों बाजार में आपदा की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन राहत व बचाव के कार्यों में जुट गया था. रेस्क्यू टीम को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना चेपडों बाजार पहुंचने में करना पड़ा. क्योंकि थराली से चेपडों बाजार के बीच करीब पांच किमी लंबा सड़क मार्ग जगह-जगह से टूटा हुआ है. इसीलिए इन इलाकों में पहुंचने रेस्क्यू टीम का काफी समय लगा.

वहीं सबसे बड़ी मुश्किल आपदा में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल भेजना है. क्योंकि सड़क मार्ग टूटे पड़े है. इसीलिए रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले इलाके में हेलीपैड बनाया, ताकि गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा जा सके.

वहीं एक तरफ जहां ग्रामीण इलाके में बादल फटने की बात कह रहे थे तो मौसम विभाग ने बादल फटने की घटना से इंकार किया है. मौसम विभाग देहरादून केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि थराली इलाके में कुल बारिश 147 मिमी दर्ज की गई है, जो बेहद अधिक है. लेकिन इसे बादल फटना नहीं कह सकते हैं. अगर किसी इलाके में एक घंटे के अंदर 100 मिमी बारिश हो जाती है, उस हालात में बादल फटने की घटना होती है.

