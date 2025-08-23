चमोली: थराली तहसील मुख्यालय से करीब पांच किमी दूर चेपडो गांव के बाजार में बीती रात भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है. चेपडों बाजार पूरी तरह से तहस-नहस हो गया. थराली से चेपडों बाजार के बीच की सड़कें भी खत्म हो चुकी हैं. इसीलिए रेस्क्यू टीम को भी यहां पहुंचने में समय लगा. रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले इलाके में हेलीपैड बनाया, ताकि घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा जा सके.
चेपडों बाजार में एक व्यक्ति भी मलबे में दबा है, जिसकी खोजबीन में सर्च ऑपरेशन चालू है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. वहीं चार घायलों को एयर एंबुलेंस की मदद से ऋषिकेश एम्स भेजा गया है, बाकि दो और घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा.
#ITBP has launched relief operations in Tharali, Chamoli (Uttarakhand) after a cloudburst triggered flash floods & debris flows. #Himveers from 8 Bn Gochar, along with personnel from other agencies, are assisting villagers & conducting search ops for missing persons. pic.twitter.com/B040GFtORZ— ITBP (@ITBP_official) August 23, 2025
स्थानीय लोगों के अनुसार बीती 22 अगस्त रात को करीब 12 बजे पहाड़ी के ऊपर बादल फटा था. इसके बाद चेपडों बाजार में सैलाब आया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया. चेपडों बाजार में करीब 20 से ज्यादा दुकानें थी, जो मलबे में दफन हो गई हैं. एक दर्जन से अधिक वाहन मलबे में दबे हैं. वहीं एक व्यक्ति मलबे में दबा है.
🚨 चमोली पुलिस की अपील🚨— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 23, 2025
थराली क्षेत्र में आपदा से प्रभावित सभी नागरिकों से अनुरोध है कि जिनके मकान अथवा घर खतरे की जद में हैं, वे तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर शिफ्ट हो जाएँ।
👉 प्रशासन द्वारा पॉलिटेक्निक कुलसारी में रिलीफ सेंटर स्थापित किया गया है। pic.twitter.com/zzw6ZXj9nI
इसके अलावा थराली तहसील मुख्यालय के मुख्य बाजार में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है. यहां कई दुकानों के अंदर मलवा घुस गया है. चार से पांच गाड़ियों भी मलबे में दबी पड़ी हैं. इन दोनों जगहों के अलावा आसपास के कई और इलाकों में भी इस तरह के हालात बने हुए हैं.
📰 जिलाधिकारी व पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा 📰— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 23, 2025
अधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर स्थानीय ग्रामीणों से संपर्क साधा और उनका हाल-चाल जाना। साथ ही प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया गया। pic.twitter.com/6dNB5s4rsN
थराली और चेपडों बाजार में आपदा की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन राहत व बचाव के कार्यों में जुट गया था. रेस्क्यू टीम को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना चेपडों बाजार पहुंचने में करना पड़ा. क्योंकि थराली से चेपडों बाजार के बीच करीब पांच किमी लंबा सड़क मार्ग जगह-जगह से टूटा हुआ है. इसीलिए इन इलाकों में पहुंचने रेस्क्यू टीम का काफी समय लगा.
📢थराली क्षेत्र से चमोली पुलिस की अपील📢— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 23, 2025
थराली क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थानाध्यक्ष थराली श्री पंकज कुमार द्वारा आपदा प्रभावित इलाकों में लाउडहेलर के माध्यम से स्थानीय निवासियों से तत्काल क्षेत्र खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील की जा रही है। pic.twitter.com/U1Ks87ujmb
वहीं सबसे बड़ी मुश्किल आपदा में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल भेजना है. क्योंकि सड़क मार्ग टूटे पड़े है. इसीलिए रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले इलाके में हेलीपैड बनाया, ताकि गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा जा सके.
🚨 थराली से राहत कार्य की तस्वीरें 🚨— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 23, 2025
जवान लगातार मलबा हटाकर फँसे वाहनों को निकालने के साथ ही मलबे के नीचे दबे लोगों/सामानों की तलाश कर रहे हैं। pic.twitter.com/D19rrrIZcm
वहीं एक तरफ जहां ग्रामीण इलाके में बादल फटने की बात कह रहे थे तो मौसम विभाग ने बादल फटने की घटना से इंकार किया है. मौसम विभाग देहरादून केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि थराली इलाके में कुल बारिश 147 मिमी दर्ज की गई है, जो बेहद अधिक है. लेकिन इसे बादल फटना नहीं कह सकते हैं. अगर किसी इलाके में एक घंटे के अंदर 100 मिमी बारिश हो जाती है, उस हालात में बादल फटने की घटना होती है.
🚨 Swift Army Response to Tharali Landslide 🚨— SuryaCommand_IA (@suryacommand) August 23, 2025
At approx 0040 hrs on 23 Aug 25, a mudslide struck Tharali, 25 kms from Rudraprayag in #Uttarakhand. #IndianArmy has activated HADR columns, medical teams and Search & Rescue Dogs from Rudraprayag and Joshimath. Army detachment at… pic.twitter.com/2ScnG8EOvc
