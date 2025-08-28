धौलपुर : 25 अगस्त को जम्मू कटरा मार्ग स्थित मनसा लेक के पास लैंडस्लाइड के दौरान लापता हुए धौलपुर के 3 युवकों में से एक का शव मिल गया है. जम्मू की झज्जर कोटली थाना पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से बुधवार शाम को एक युवक शिव मित्तल की डेड बॉडी घटना स्थल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बरामद कर ली है. वहीं, यश गर्ग और प्रांशु के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

झज्जर कोटली थाना प्रभारी तनवीर शर्मा ने बताया कि जम्मू कटरा मार्ग स्थित मनसा लेक के पास 25 अगस्त दोपहर को भूस्खलन होने की वजह से धौलपुर जिले के पांच युवक पानी के वहाव में बह गए थे. हादसे के शिकार दीपक कुमार और आदित्य ने तैर कर और पत्थर के टापू को पकड़कर जान बचा ली थी. इन्हें स्थानीय पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन पानी के तेज वहाव और मलबे में यश गर्ग, शिव मित्तल और प्रांशु बह गए थे. इनको निकालने के लिए झज्जर कोटली थाना पुलिस स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चला रही थी.

उन्होंने बताया कि बुधवार शाम को घटना स्थल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक नाले से युवक शिव की डेड बॉडी को बरामद कर लिया है. डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है. परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराने के बाद डेड बॉडी सुपुर्द की जाएगी. थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि लापता युवक यश गर्ग और प्रांशु के लिए एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिन्हें शीघ्र रेस्क्यू किया जाएगा. दो दिन जम्मू इलाके में भारी बारिश हुई थी, जिस वजह से सड़क मार्गों पर भारी भूस्खलन हुआ है. बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन में भी प्रशासन को दिक्कत हो रही थी. बुधवार शाम से बारिश थम गई है. लापता युवकों की एसडीआरएफ तलाश कर रही है.

वैष्णो देवी दर्शन गए थे : सैंपऊ कस्बा निवासी कुंज बिहारी गर्ग ने बताया यश पुत्र शशिकांत गर्ग निवासी गर्ग कॉलोनी सैंपऊ, प्रांशु पुत्र सुनील मित्तल निवासी नगला राय जीत हाल निवासी सैंपऊ, शिव बंसल पुत्र विनोद बंसल निवासी खेरागढ़, आदित्य पुत्र हरिओम परमार सैंपऊ और दीपक पुत्र विष्णु मित्तल निवासी तसीमों 23 अगस्त को सभी जम्मू वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए. सभी युवक मंगलवार को घर लौटने वाले थे. ट्रेन में देरी होने की वजह से जम्मू से कटरा वाले रास्ते से ट्रेन पकड़ने के लिए लौट रहे थे. रास्ते में मनसा लेक के पास लैंड स्लाइड होने पर पहाड़ से गिर रहे भारी पत्थर और मलवे से बचने के लिए नीचे उतर आए. इसी दौरान पीछे से आए लैंडस्लाइड के साथ सभी पानी में बह गए. आदित्य और दीपक जैसे-तैसे पानी में तैर कर एक पेड़ और टापू के सहारे बच गए. यश, प्रांशु और शिव बंसल तीनों पानी की तेज धार में बह गए. अब शिव का शव मिला है.