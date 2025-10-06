ETV Bharat / state

दिल्ली में बेची गई खूंटी की दो नाबालिग आदिवासी बच्चियों का रेस्क्यू, मानव तस्करी की हुई थीं शिकार

खूंटी की दो आदिवासी लड़कियों का दिल्ली से रेस्क्यू किया गया है. दोनों नाबालिग हैं. उन्हें दिल्ली में बेच दिया गया था.

Human trafficking
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
खूंटी: दिल्ली पुलिस की थर्ड बटालियन और झारखंड सरकार द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र की एक टीम ने खूंटी की दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों का रेस्क्यू कर खूंटी सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया. दोनों नाबालिग लड़कियां दिल्ली के इलाके में नौकरानी का काम कर रही थीं. उन्हें खूंटी जिले के एक मानव तस्कर ने बेच दिया था. रेस्क्यू की गईं दोनों लड़कियां कर्रा प्रखंड की रहने वाली हैं. रेस्क्यू के बाद उन्हें आशा किरण संस्थान में रखा गया था. बाद में, सत्यापन के बाद, परिजन उन्हें अपने साथ ले गए.

जिला बाल संरक्षण अधिकारी अल्ताफ खान ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र की टीम को सूचना मिली थी कि खूंटी जिले की चार नाबालिग लड़कियों को दिल्ली इलाके में बेचा गया है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली पुलिस की थर्ड बटालियन की टीम ने एक संयुक्त अभियान चलाया और दिल्ली के विभिन्न स्थानों से दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों को मुक्त कराया.

जानकारी देते जिला बाल संरक्षण अधिकारी (ईटीवी भारत)

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू के बाद, टीम ने खूंटी सीडब्ल्यूसी से संपर्क किया और दोनों लड़कियों को खूंटी टीम को सौंप दिया. जांच के बाद, टीम ने लड़कियों को आशा किरण गृह भेज दिया. फिर सत्यापन के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया. बताया जा रहा है कि कर्रा इलाके के मानव तस्कर दोनों नाबालिगों को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गए थे. जहां उन्हें बेच दिया गया था. सीडब्ल्यूसी टीम फिलहाल मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई की बात कही है.

TAGGED:

HUMAN TRAFFICKING IN JHARKHANDKHUNTI MINOR GIRL RESCUEDTRIBAL GIRL RESCUEखूंटी में मानव तस्करीHUMAN TRAFFICKING

