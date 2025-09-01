ETV Bharat / state

शबरी की लहरों पर मौत से जंग, 12 घंटे बाद नदी के बीच से निकला शख्स, वायुसेना और SDRF की संयुक्त कार्रवाई - RESCUE OF PERSON FROM SHABARI RIVER

सुकमा के शबरी नदी में फंसे शख्स को 12 घंटे बाद वायुसेना ने नदी के बीच से सुरक्षित निकाल लिया गया है.

RESCUE OF PERSON FROM SHABARI RIVER
12 घंटे बाद नदी के बीच से निकला शख्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2025 at 7:02 PM IST

सुकमा : शबरी नदी उफनती धारा के बीच एक इंसानी जिंदगी फंस गई थी.जिसे 12 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया गया.आपको बता दें कि जिंदगी और मौत के बीच पत्थर के सहारे खड़े शख्स ने करीब 12 घंटे पानी के बीच में बिताए.इस दौरान चारों तरफ शोर मचाती लहरें और बुत बने पत्थर ही थे. व्यक्ति की आंखों में सिर्फ उम्मीद की लौ जल रही थी कि उसका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा.आखिरकार किस्मत ने हिम्मत का साथ दिया और वायुसेना के जवानों ने मौत से मुकाबला कर रहे शख्स को एयरलिफ्ट करके जीवनदान दिया.


नदी पार करते वक्त फंसा था शख्स : नाड़ीगुफा तेलावर्ती के पास बाढ़ में फंसे युवक तक पहुंचने के लिए प्रशासन और पुलिस बल सोमवार सुबह से ही प्रयास कर रहा था. लेकिन शबरी नदी ने जो रौद्र रूप अपना रखा था,उसके सामने मोटरबोट समेत दूसरे संसाधन जवाब दे चुके थे. कई बार जवानों ने नदी में मोटरबोट उतारकर लहरों के बीच फंसे व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन हर बार नदी के सामने हार मिली. नदी की तेज लहरे किसी भी कीमत पर कम होने का नाम नहीं ले रही थी.जिसके कारण समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था.

Air Force did airlift from swollen river in Sukma
वायुसेना और SDRF की संयुक्त कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


वायुसेना की ली गई मदद : इसी बीच कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने वायुसेना से मदद मांगी. ड्रोन से लोकेशन ट्रेस किया गया और फिर आसमान से उम्मीद की किरण उतरी. जैसे ही हेलीकॉप्टर ने शबरी की लहरों के ऊपर मंडराना शुरू किया, लोगों की धड़कनें थम गईं.जीवन की रक्षा के लिए जवानों की बहादुरी, तकनीक का सहारा और टीम का जज्बा सब एक सूत्र में बंध गए. आखिरकार नदी के बीच में फंसे शख्स को वायुसेना की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

शबरी की लहरों पर मौत से जंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ और वायुसेना के संयुक्त प्रयास ने एक अनमोल जीवन को बचाया.यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, यह भरोसे की जीत थी. यह संदेश था कि जब संकट बड़ा हो तो इंसानियत उससे भी बड़ी होती है- देवेश कुमार ध्रुव, कलेक्टर

रेस्क्यू के बाद लोगों की आंखें हुई नम : जैसे ही वायुसेना के जवानों ने ग्रामीण का रेस्क्यू किया वैसे ही मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. हर ओर खुशी का माहौल था.लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे.साथ ही साथ तालियां बजाते हुए हर कोई राहत की सांस ले रहा था.इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आज सरकार ने साबित किया है कि हर इंसान का जीवन कीमती है.ये सरकार और सेना ने साबित किया है.शबरी की उफनती धारा पर मौत से जूझते उस व्यक्ति की जिंदगी अब उम्मीद और हिम्मत की मिसाल बन गई है.

