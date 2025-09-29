ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू, कोबरा, घोड़ा करैत और बांबू पिट स्नेक की बचाई गई जान

छत्तीसगढ़ के कोरबा में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू किया गया है.

COBRA HORSE KRAIT SNAKES RESCUE
छत्तीसगढ़ में सर्प मित्र बचा रहे सांपों की जान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 8:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में गर्मी और बारिश के मौसम के बीच सांपों का खतरा बढ़ गया है. यहां विभिन्न प्रजाति के सांपों का बिलों से बाहर निकल कर इधर-उधर घुस जाने का सिलसिला जारी है. शहर क्षेत्र में दो कोबरा और एक घोड़ा करैत का जोखिम भरा रेस्क्यू रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा. जबकि रजगामार क्षेत्र में एक हरे रंग का आकर्षक दुर्लभ बांबू पिट वाइपर सांप भी मिला है.

म्यूजिक सिस्टम से निकला सांप: कोरबा के कोहडिय़ा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक दुकान में रखे साउंड बॉक्स से अचानक म्यूजिक की जगह कोबरा की फुफकार सुनाई देने लगी. आवाज सुनकर दुकानदार और आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत इसकी सूचना रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यूएर सोसायटी (आरसीआरएस) टीम को दी.

Cobra Snake In Basket
बास्केट में कोबरा सांप (ETV BHARAT)

खतरनाक कोबरा सांप का रेस्क्यू: सूचना मिलते ही आरसीआरएस टीम यहां पहुंची. टीम ने सावधानीपूर्वक साउंड बॉक्स खोला. जैसे ही बॉक्स खुला, अंदर ज़हरीला कोबरा सांप दिखाई दिया. कुछ देर की मशक्कत के बाद सर्पमित्र अतुल ने सुरक्षित तरीके से कोबरा सांप को बॉक्स से बाहर निकाला और पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.

पान दुकान में निकला जहरीला करैत: रिसदी के एक पान दुकान में अचानक घोड़ा करैत सांप दिखाई दिया. सांप को देखते ही दुकान संचालक घबरा गया और तुरंत इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी गई. आरसीआरएस संस्था के अविनाश यादव ने टीम के सदस्य सागर, अजय, अतुल के साथ मौके पर पहुंचकर सावधानीपूर्वक सर्च किया. उसके बाद सांप को ढूंढ निकाला. टीम ने जहरीले कॉमन करैत को बिना किसी नुकसान के सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया.

Snake rescuers catching snake
सांप को पकड़ते सर्प मित्र (ETV BHARAT)

दुकान में निकला कोबरा सांप: तीसरी घटना में एक दुकानदार उस समय डर से कांप उठा जब एक कोबरा फन फैलाए टोकरी में दिखाई दिया और फुफकारने लगा. दुकानदार को यह दृश्य सामान्य लगा, पर जब हिम्मत कर उस प्लास्टिक के बास्केट को दुकान से बाहर निकाला तो देखा कि कोबरा नाग उसमें फंसा हुआ है. इसकी सूचना नोवा नेचर संस्था के जितेंद्र सारथी को दी गई. जिस पर सारथी ने थोड़ी देर में टीम को भेजने की बात कही. नोवा नेचर के सचिव मोइज अहमद और बबलू मारवा उस दुकान में पहुंचे और बड़ी सावधानी से प्लास्टिक के बकेट को धारदार चाकू से काटा, फिर आखिरकार कोबरा सांप निकल पाने में कामयाब हुआ.

कोबरा के रजगामार में मिला पिट वाईपर: कोरबा में जंगल से सटे रजगामार क्षेत्र में उस समय लोग हक्के बक्के रह गए, जब उन्होंने खपरे के घर में एक जगह हरे रंग का सांप देखा. जिसको देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी. लोगों ने इसे छेड़ने की कोशिश नहीं की और जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम को देना ज्यादा बेहतर समझा. जिसके लिए स्थानीय व्यक्ति नारायण केवट ने तत्काल इसकी जानकारी वाइल्डलाइफ रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी को दी.

Snake Rescue
सांप का रेस्क्यू (ETV BHARAT)

पिट वाईपर का रेस्क्यू: सर्प मित्र जितेंद्र सारथी अपने टीम के सदस्य विक्की प्रजापति, तरुण भारती, अभय चंद्रा के साथ उस घर में पहुंचे और बताया कि यह Bamboo Pit Viper है. जिसको स्थानीय भाषा में सुवा सांप या बांस वाला सांप बोलते हैं, जो जहरीला होता है. सावधानी से पहले सांप को नीचे उतारा गया और थैले में डाला गया, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली. सभी सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया है.

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

विषैले काले सांप को चबाकर उसके सिर को धड़ से किया अलग, फिर उसे घर लेकर गया और...

साइलेंट किलर सांप ने डसा, जन्माष्टमी के दिन पंडो परिवार में पसरा मातम

For All Latest Updates

TAGGED:

DANGEROUS SNAKES IN CGCOBRA HORSE KRAIT SNAKESBAMBOO PIT SNAKEछत्तीसगढ़ में सांपों का शहरRESCUE OF DANGEROUS SNAKES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.