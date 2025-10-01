ETV Bharat / state

'हेलो सर, हमलोग लिफ्ट में फंस गए हैं..' छात्रों के कॉल के बाद दरभंगा स्टेशन पहुंची 112 की टीम और फिर..

दरभंगा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब लिफ्ट में 9 छात्र फंस गए. RPF और 112 पुलिस ने 'ऑपरेशन जीवन रक्षक' चलाया.

Darbhanga station News
दरभंगा स्टेशन में लिफ्ट में फंसे 9 बच्चे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2025 at 4:12 PM IST

दरभंगा: बिहार के दरभंगा स्टेशन में लिफ्ट में 9 छात्र फंस गए, जिनमें से तीन बेहोश हो हुए. काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा. हालांकि 112 पुलिस टीम ने सूचना मिलते ही त्वरित कारवाई करते हुए रेलवे पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन जीवन रक्षक चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

पुलिस को दी लिफ्ट में फंसने की सूचना: लिफ्ट में फंसे सभी छात्र सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं. लड़के दुर्गा पूजा के मौके पर मेला घूमने के लिए दरभंगा आए थे. लगभग 3:40 बजे प्लेटफार्म पर बिहार पुलिस के 112 में तैनात अधिकारी व स्टाफ अंदर आए.

उनसे आने के बावत पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अभी-अभी कॉल आया है कि दरभंगा स्टेशन के लिफ्ट में हमलोग 09 लोग फंसे हुए हैं. सूचना मिलते ही आरपीएफ और 112 पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

लिफ्ट में फंसे छात्रों के नाम: लिफ्ट में फंसे छात्रों, जिनका आरपीएफ और 112 की टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया उनके नाम इस प्रकार से है- गुड्डू कुमार (16), राहुल कुमार (16), अमलेश कुमार (16),विनय कुमार (16), विवेक कुमार (16), रूपम कुमार (14), आशीष कुमार (12), मोहम्मद नाजिम (14) और तनवीर शाह (9)

सहायता नंबर पर किसी ने नहीं उठाया फोन: सभी बुधवार (1 अक्टूबर) दरभंगा रेलवे स्टेशन करीब तीन बजे पहुंचे थे. उसी दौरान प्लेटफॉर्म पर सीढ़ी से नीचे उतरने के बजाय लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे. नीचे उतरने के दौरान बीच में ही लिफ्ट फंस गयी. कुछ देर फंसे रहने के बाद जब किसी का ध्यान उधर नहीं गया तो लिफ्ट में फंसे बच्चों ने पहले तो लिफ्ट में दिए गए सहायता नंबर पर कॉल किया.

सभी छात्र सुरक्षित: उसके बाद छात्रों ने लिफ्ट में फंसने के बाद तुरंत 112 हेल्पलाइन पर फोन करके मदद मांगी. पुलिस और आरपीएफ की टीमों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर लिफ्ट का दरवाजा खोला. टीम ने ऑपरेशन जीवन रक्षक चलाया. इस दौरान पुलिस और आरपीएफ लगातार लिफ्ट में फंसे छात्रों से बात करती रही और उनका हौसला बढ़ाती रही. बच्चों को पानी मुहैया कराया गया. किसी तरह से लिफ्ट का दरवाजा खोला गया और सभी को बाहर निकाला गया. बचाव के बाद बेहोश हुए तीन छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति अब स्थिर है.

"जैसे ही जानकारी मिली हमलोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चों को लिफ्ट से निकाला. सभी स्वस्थ हैं. सभी को सुरक्षित अपने घर जीआरपीएफ के द्वारा भेज दिया गया है."- अमित कुमार, सहायक उप निरीक्षक

