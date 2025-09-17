ETV Bharat / state

देहरादून में बारिश ने पहली बार मचाई भारी तबाही! नुकसान का आकलन कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट

आपदा कंट्रोल रूम को मिली ये शिकायतें: इसके साथ ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को जलभराव से संबंधित 114 शिकायत मिली हैं. जिसमें से 107 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है. इसी तरह पेयजल आपूर्ति से संबंधित 121 शिकायतें मिली हैं. जिसमें से 113 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है. वहीं, देहरादून जिले के सहस्त्रधारा और मालदेवता के ऊपरी क्षेत्रों में अभी भी विद्युत आपूर्ति बाधित है.

देहरादून में 3 सड़कें बंद: देहरादून जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक, प्राकृतिक आपदा की वजह से 3 राज्य मार्ग अवरुद्ध हैं. देहरादून का लंबीधार-किमाड़ी मोटर मार्ग बाधित है. मसूरी-देहरादून मोटर मार्ग भी बंद है. इसके अलावा रायपुर-कद्दूखाल मोटर मार्ग बाधित है. हालांकि, इन सभी मार्गों को खोलने की कार्यवाही जारी है. संभावना जताई जा रही है कि बुधवार की शाम तक इन सड़क मार्गों को खोल दिया जाएगा.

इस आपदा की वजह से देहरादून के तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए हैं. जिससे जान माल के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है. ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग देहरादून जिले में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने की कवायद में जुट गया है. ऐसे में जल्द ही सरकार इस नुकसान का रिपोर्ट तैयार कर आर्थिक पैकेज के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी.

देहरादून: उत्तराखंड में इस साल तमाम भीषण आपदाएं देखने को मिली है. आपदा का सिलसिला 5 अगस्त को धराली से शुरू हुआ, जो कि देहरादून जिले तक आ पहुंचा. इस आपदा की वजह से हजारों करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई है तो वहीं कई लोग काल के गाल में समा गए. देहरादून में पहली बार भारी बारिश की वजह से बड़ी आपदा आई है.

देहरादून में नदी किनारे झुग्गियों में भरा पानी (फोटो- ETV Bharat)

"सोमवार की रात को देहरादून में अप्रत्याशित रूप से भारी बारिश हुई थी. सहस्त्रधारा क्षेत्र में 3 घंटे के भीतर 264 एमएम बारिश हुई थी, जिस वजह से ही अत्यधिक भारी बारिश को बादल फटने की कैटेगरी में रखा गया है. अत्यधिक भारी बारिश की वजह से देहरादून के तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए हैं. बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. सहस्त्रधारा, मालदेवता, प्रेमनगर, रिस्पना नदी के दोनों तरफ बसी बस्तियां काफी प्रभावित हुई हैं. इस आपदा में जानमाल के साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा है."- विनय शंकर पांडेय, गढ़वाल कमिश्नर

उत्तराखंड में 18 लोगों की मौत: आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 सितंबर की शाम तक देहरादून में 16, नैनीताल में 1 और पिथौरागढ़ में 1 व्यक्ति की मौत हुई है. जबकि, 10 से 12 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. हालांकि, लापता लोगों की तलाश की जा रही है. ऐसे में आज शाम तक वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है.

सहस्त्रधारा में उफान नदी (फोटो- ETV Bharat)

तमाम सड़कें में हुई क्षतिग्रस्त: इस आपदा की वजह से तमाम सड़क में क्षतिग्रस्त हुई हैं. जिसमें मुख्य रूप से देहरादून-हरिद्वार को जोड़ने वाला एनएच का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है. प्रेमनगर का पुल क्षतिग्रस्त हुआ है. मसूरी से आने जाने वाला मार्ग बाधित है. वर्तमान समय में सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं.

रेस्क्यू में जुटे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जवान (फोटो सोर्स- Local Resident)

वहीं, आपदा की वजह से लगभग डेढ़ लाख परिवारों को विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन शाम तक लगभग 1,35,000 परिवारों को विद्युत आपूर्ति कर दी गई. जबकि, बचे हुए 15,000 परिवारों को विद्युत आपूर्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है.

प्रेमनगर नंदा की चौकी स्थित पुल ध्वस्त (फोटो सोर्स- Local Resident)

देहरादून में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए टीम बनाई गई है, जो देहरादून में हुए नुकसान का आकलन कर रही है, ऐसे में अगले 1 से 2 दिन में नुकसान का आकलन कर लिया जाएगा. इसके बाद इस नुकसान का मेमोरेंडम तैयार कर भारत सरकार को आर्थिक मदद के लिए भेजा जाएगा.

