अतिवृष्टि से प्रदेश में 90 प्रतिशत तक फसलें तबाह, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक असर

जयपुर: राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरसा, अत्यधिक बारिश के कारण प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां फसलों को भारी नुकसान हुआ है. फसल खराबे को लेकर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने आंकड़े जारी किए हैं. इसमें सामने आया इस बार हुई अत्यधिक बारिश के कारण मूंगफली, मूंग, बाजरा, ग्वार, मोठ, सोयाबीन, ज्वार आदि फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. अत्यधिक बारिश के कारण खेतों में जलभराव की स्थिति हो गई और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा. कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में लगातार हो रही बारिश से प्रमुख फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि अत्यधिक बारिश के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर 90 प्रतिशत तक फसलें खराब हो गई.

मंडियों में आवक कम: बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि फसल खराबे के बाद मंडियों में कृषि जिंसों की आवक कम हो गई है. बारिश इतनी हुई कि खेत तालाब जैसे हो गए. जो फसलें तैयार हो रही थीं, वे अब सड़ गई हैं. भारी बारिश के कारण खेतों में कटाव के कारण उपजाऊ मिट्टी भी बारिश के साथ बहकर चली गई. कई स्थानों पर एक बार बीज बोया गया, तो बारिश के कारण बह गया इसके बाद फिर से बुआई की गई है. उन्होंने बताया कि धान और सोयाबीन की फसलें जलभराव से सड़ने लगी हैं. मूंग, उड़द और मक्का का उत्पादन प्रभावित हुआ है. हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक बारिश का असर हुआ है. इससे फसलों के उत्पादन में कमी के आसार हैं.

भारी बारिश ने फसलों को किया चौपट (ETV Bharat Jaipur)

