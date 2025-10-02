ETV Bharat / state

रिपोर्ट में खुलासा, सीकर के नित्यांश की मौत डेक्सट्रोमेथॉर्फन देने के बाद, चिकित्सक ने नहीं लिखी थी दवा

चिकित्सा विभाग के अनुसार प्रोटोकॉल के तहत बच्चों को डेक्सट्रोमेथॉर्फन दवा नहीं लिखी जाती है.

Medical Department Jaipur
चिकित्सा विभाग जयपुर (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 11:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: खांसी की सीरप की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद चिकित्सा विभाग का कहना है कि भरतपुर एवं सीकर में दो बच्चों की मौत के प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही बच्चों को खांसी की दवा डेक्सट्रोमेथॉर्फन नहीं लिखी गई थी. विभाग ने सीकर जिले में हाथीदेह पीएचसी में बच्चों के लिए खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखे जाने पर एक चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट को निलंबित करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है.

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि भरतपुर एवं सीकर में दो बच्चों की मौत के प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट में सामने आया है कि चिकित्सक द्वारा दोनों ही बच्चों को Dextromethorphan HBr Syrup नहीं लिखी गई है. प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों को यह दवा नहीं लिखी जाती है. सीकर के अजीतगढ़ ब्लॉक की हाथीदेह पीएचसी पर एक अन्य बच्चे को खांसी की यह दवा लिखे जाने का मामला सामने आया था, जिस पर चिकित्सक डॉ पलक एवं फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है.

पढ़ें: कफ सिरप विवाद : बच्चों में साइड इफेक्ट की शिकायत के बाद दो दवाओं पर रोक, लैब रिपोर्ट का इंतजार

दावा: दवा देने के बाद मौत: चिकित्सा विभाग का कहना है कि सीकर के ग्राम खोरी के नित्यांश पुत्र महेश कुमार शर्मा की मृत्यु के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गत 7 जुलाई को बच्चे को बुखार-जुकाम की शिकायत पर सीएचसी चिराना, झुंझुनू में दिखाया गया था. रोगी की पर्ची में सिरप डेक्सट्रोमेथॉर्फन नहीं लिखी गई थी. बच्चे की मां खूशबू शर्मा ने बताया कि 28 सितंबर को रात्रि 9 बजे बच्चे को हल्की खांसी की शिकायत हुई. तब पहले से घर में रखी डेक्सट्रोमेथॉर्फन 5 एमएल कफ सिरप बच्चे को दी थी. 29 सितम्बर को रात्रि 2 बजे बच्चे ने पानी पिया और सो गया. तब तक बच्चा ठीक था. सुबह 5 बजे मां उठी, तो बच्चा बेसुध था. बच्चे को राजकीय श्री कल्याण अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस प्रकार दोनों ही बच्चों की मौत के मामले में चिकित्सक द्वारा डैक्स्ट्रोमैथॉर्फन दवा नहीं लिखी गई.

पढ़ें: कफ सिरप से बिगड़ी तबीयत: चिकित्सक बोले, एडल्ट की दवा बच्चों को न दें, हो सकता है नुकसान

रिपोर्ट में यह सामने आया: रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर के कलसाडा निवासी 30 वर्षीय मोनू जोशी को 25 सितम्बर को खांसी-जुकाम व बुखार होने पर सीएचसी कलसाडा लाए थे. चिकित्सक ने उन्हें अन्य दवाओं के साथ सिरप डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रो ब्रोमाइड लिखी थी. मोनू जोशी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र गगन के जुकाम व निमोनिया होने पर बिना चिकित्सक की सलाह के यह सीरप उसे पिला दी. गगन की तबीयत ज्यादा खराब होने पर वे तुरन्त चिकित्सक डॉ अशोक जैन के पास महुआ लेकर गए. डॉ जैन ने मरीज की गम्भीर अवस्था को देखते हुए उसे जयपुर के जेके लोन के लिए रैफर कर दिया था. 25 सितम्बर को ही दोपहर 2 बजे गगन को जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया. मरीज की स्थिति में सुधार होने पर उसे 27 सितम्बर को डिस्चार्ज कर दिया गया. डॉ शर्मा का कहना है कि इसी प्रकार भरतपुर में 18 सितम्बर को नहनी उम्र 50 साल उप केन्द्र, मलाह पर दिखाने आई थी. जिसे उप केन्द्र स्तर की पीसीएम दवाई दी गई थी. जिस बच्चे सम्राट की मौत होना सामने आया था, वो पहले से निमोनिया से ग्रसित था. जिसे भरतपुर से जयपुर रैफर किया गया था. सम्राट की मृत्यु 22 सितम्बर को हुई थी.

पढ़ें: अब कफ सिरप से होगी टीबी की पहचान: ICMR ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान को चुना

विभाग ने जारी की एडवाइजरी: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही के साथ ही प्रिसक्रिप्शन लिखने में प्रोटोकॉल का पालन करने तथा रोगियों को प्रिसक्रिप्शन से ही दवा उपलब्ध कराने तथा रोगियों द्वारा बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा नहीं लेने के संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है. एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी चिकित्सक दवा लिखते समय एडवाइजरी की पूर्णत: पालना करें. बच्चों को दवाई लिखते समय निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. रोगी बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा का सेवन नहीं करें.

For All Latest Updates

TAGGED:

MEDICAL DEPARTMENT TEST REPORTSUSPENSION OF DOCTOR AND PHARAMDEPARTMENT ISSUED AN ADVISORYDEXTROMETHORPHAN DRUGCOUGH SYRUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NCRB की रिपोर्ट में राहत भरी खबर : राजस्थान में पिछले दो साल में 19.45 प्रतिशत अपराधों में आई गिरावट

महात्मा गांधी का मदुरै से था गहरा लगाव, संग्रहालय में रखे हैं उनके वस्त्र और अस्थियां

अगर आपको Thyroid है तो इन खाद्य पदार्थों को आज से ही खाना कर दें बंद, वरना ...

उत्तर-पूर्व क्षेत्र मुख्यधारा में शामिल, विकास के नए अवसर उभरे: रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.