ETV Bharat / state

एसीएफ-आरएफओ परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नहीं होने पर आयोग से जवाब तलब, 12 अक्टूबर को है एग्जाम

आयोग को 31 अक्टूबर तक इस पर जवाब दाखिल करना है. सौम्य खंडेलवाल और 12 अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) सेवा परीक्षा-2025 के प्रवेश पत्र जारी नहीं करने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व भारतीय स्टेट बैंक से जवाब मांगा है. आयोग को 31 अक्टूबर तक इस पर जवाब दाखिल करना है. सौम्य खंडेलवाल और 12 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास ने यह आदेश दिया.

याची के वकील का कहना था कि याचियों ने एसीएफ/आरएफओ सेवा परीक्षा-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. उन्होंने ऑनलाइन आवेदन शुल्क के रूप में 125 रुपये एसबीआई एमओपीएस के माध्यम से जमा किया था. शुल्क भुगतान के बावजूद उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए, जबकि परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली है.

यह भी दलील दी कि उन्होंने भुगतान के लिए यूपीआई, आईएमपीएस आदि तरीके इस्तेमाल किए, जो कि विज्ञापन में प्रतिबंधित नहीं हैं. उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए. आयोग के वकील ने कहा कि याचियों की ओर से जमा किए गए 125 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं. 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को परीक्षा होनी है. आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव रखा है.

बैंक के वकील ने भी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने आयोग और बैंक को 31 अक्टूबर 2025 तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने और याचियों को 6 नवंबर 2025 तक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परीक्षा के तहत किया गया कोई भी चयन इस याचिका के परिणाम के अधीन होगा.

लिंग परिवर्तन के बाद नाम में बदलाव मुद्दे पर विचार करेगा हाईकोर्ट : किसी व्यक्ति को लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचआर मिश्र और अधिवक्ता वीआर तिवारी से इस मुद्दे पर न्यायालय की सहायता करने का आग्रह किया है.

कोर्ट ने वकीलों से कर्नाटक व मणिपुर हाईकोर्ट के दो निर्णयों का अवलोकन करने को कहा है. कोर्ट ने यह आदेश शाहजहांपुर निवासी सहायक शिक्षक शरद रोशन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची ने लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम बदलने की मांग की है. याची ने वर्ष 2023 में डीएम के समक्ष आवेदन कर लिंग परिवर्तन प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्राप्त किया. इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम सरिता से शरद किए जाने के लिए यह याचिका दाखिल की है.

यह भी पढ़ें : वाराणसी में बिना परमिशन होर्डिंग-बैनर लगाया तो देना पड़ेगा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, जेल भी हो सकती है, जानिए क्या है मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

ACF RFO EXAMALLAHABAD HIGH COURT ORDERACF RFO EXAM DATEहाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाबALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.