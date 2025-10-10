ETV Bharat / state

एसीएफ-आरएफओ परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नहीं होने पर आयोग से जवाब तलब, 12 अक्टूबर को है एग्जाम

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) सेवा परीक्षा-2025 के प्रवेश पत्र जारी नहीं करने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व भारतीय स्टेट बैंक से जवाब मांगा है. आयोग को 31 अक्टूबर तक इस पर जवाब दाखिल करना है. सौम्य खंडेलवाल और 12 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास ने यह आदेश दिया.

याची के वकील का कहना था कि याचियों ने एसीएफ/आरएफओ सेवा परीक्षा-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. उन्होंने ऑनलाइन आवेदन शुल्क के रूप में 125 रुपये एसबीआई एमओपीएस के माध्यम से जमा किया था. शुल्क भुगतान के बावजूद उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए, जबकि परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली है.

यह भी दलील दी कि उन्होंने भुगतान के लिए यूपीआई, आईएमपीएस आदि तरीके इस्तेमाल किए, जो कि विज्ञापन में प्रतिबंधित नहीं हैं. उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए. आयोग के वकील ने कहा कि याचियों की ओर से जमा किए गए 125 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं. 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को परीक्षा होनी है. आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव रखा है.

बैंक के वकील ने भी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने आयोग और बैंक को 31 अक्टूबर 2025 तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने और याचियों को 6 नवंबर 2025 तक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परीक्षा के तहत किया गया कोई भी चयन इस याचिका के परिणाम के अधीन होगा.