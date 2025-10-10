एसीएफ-आरएफओ परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी नहीं होने पर आयोग से जवाब तलब, 12 अक्टूबर को है एग्जाम
आयोग को 31 अक्टूबर तक इस पर जवाब दाखिल करना है. सौम्य खंडेलवाल और 12 अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 9:02 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक वन संरक्षक (एसीएफ)/रेंज वन अधिकारी (आरएफओ) सेवा परीक्षा-2025 के प्रवेश पत्र जारी नहीं करने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व भारतीय स्टेट बैंक से जवाब मांगा है. आयोग को 31 अक्टूबर तक इस पर जवाब दाखिल करना है. सौम्य खंडेलवाल और 12 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विकास ने यह आदेश दिया.
याची के वकील का कहना था कि याचियों ने एसीएफ/आरएफओ सेवा परीक्षा-2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. उन्होंने ऑनलाइन आवेदन शुल्क के रूप में 125 रुपये एसबीआई एमओपीएस के माध्यम से जमा किया था. शुल्क भुगतान के बावजूद उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए, जबकि परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली है.
यह भी दलील दी कि उन्होंने भुगतान के लिए यूपीआई, आईएमपीएस आदि तरीके इस्तेमाल किए, जो कि विज्ञापन में प्रतिबंधित नहीं हैं. उन्होंने कोर्ट में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए. आयोग के वकील ने कहा कि याचियों की ओर से जमा किए गए 125 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं. 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को परीक्षा होनी है. आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव रखा है.
बैंक के वकील ने भी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने आयोग और बैंक को 31 अक्टूबर 2025 तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने और याचियों को 6 नवंबर 2025 तक प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परीक्षा के तहत किया गया कोई भी चयन इस याचिका के परिणाम के अधीन होगा.
लिंग परिवर्तन के बाद नाम में बदलाव मुद्दे पर विचार करेगा हाईकोर्ट : किसी व्यक्ति को लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचआर मिश्र और अधिवक्ता वीआर तिवारी से इस मुद्दे पर न्यायालय की सहायता करने का आग्रह किया है.
कोर्ट ने वकीलों से कर्नाटक व मणिपुर हाईकोर्ट के दो निर्णयों का अवलोकन करने को कहा है. कोर्ट ने यह आदेश शाहजहांपुर निवासी सहायक शिक्षक शरद रोशन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. याची ने लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम बदलने की मांग की है. याची ने वर्ष 2023 में डीएम के समक्ष आवेदन कर लिंग परिवर्तन प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्राप्त किया. इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम सरिता से शरद किए जाने के लिए यह याचिका दाखिल की है.
