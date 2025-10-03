सीएम हेल्पलाइन में बार-बार शिकायत करने वाले कहलाएंगे ब्लैकमेलर, होगी सख्त कार्रवाई
प्रदेश स्तर पर चल रही है सीएम हेल्पलाइन से ब्लैकमेलिंग करने वालों की छानबीन, जबरन बार-बार शिकायत करने वाले सरकार के रडार पर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 9:27 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 10:03 PM IST
सागर : सरकार ने तय किया है कि सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करने और बार-बार शिकायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. एक ओर परेशान लोग अपनी शिकायत लेकर उनके निराकरण के लिए भटकते रहते हैं और दूसरी तरफ कई आदतन शिकायतकर्ता सीएम हेल्पलाइन में बार-बार शिकायत करके अधिकारी कर्मचारी और अन्य लोगों को ब्लैकमेल करते हैं. अब सीएम हेल्पलाइन के संचालक के निर्देश पर सागर जिला कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन में बार-बार शिकायत करने वालों को चिन्हित किया जाए और उनकी जांच पड़ताल कर उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए. जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों की रिपोर्ट भी मांगी गई है.
प्रदेश स्तर पर चल रही है छानबीन
ऐसे निर्देश भोपाल से सीएम हेल्पलाइन के संचालक ने सभी जिला कलेक्टरों को दिए हैं और सभी विभागों में ऐसे लोगों को चिन्हित करने को कहा है, जो बार-बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते हैं और उनकी यह आदत बन चुकी है. ऐसे लोग कई बार कर्मचारी और अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं और शिकायत से संबंधित लोगों को भी परेशान करते हैं. आदेश के तहत कार्यालय प्रमुखों को शिकायतकर्ताओं की पहचान करने और तत्काल जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं.
इसके लिए सरकार ने एक फॉर्मेट भी तय किया है. इसमें शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, अब तक दर्ज कुल शिकायतों की संख्या और शिकायतकर्ता के बारे में रिमार्क भी देना है.
ऐसे लोग रखें जाएंगे ब्लैकमेलर शिकायतकर्ता की श्रेणी में
इस आदेश को लेकर जिला कलेक्टर संदीप जी आर ने कहा, '' सीएम हेल्पलाइन में की गई कई शिकायतों में पाया गया कि कुछ लोग कर्मचारियों और अधिकारियों पर दबाव बनाने और अपने स्वार्थ साधने के लिए बार-बार शिकायतें करते हैं. ऐसे शिकायतकर्ताओं को ब्लैकमेल शिकायतकर्ता की श्रेणी में रखा जाएगा. सीएम हेल्पलाइन संचालक ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों पर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई भी की जाए.''
सागर कलेक्टर ने आगे कहा, '' ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों के कारण वास्तविक शिकायतकर्ता की शिकायत के निराकरण में दिक्कत आती है और देरी हो जाती है. बार-बार शिकायत करने वालों से कर्मचारी अधिकारी परेशान रहते हैं और उनका समय और काम भी प्रभावित होता है और लगातार शिकायतों की संख्या बढ़ती जाती है.''