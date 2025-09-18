ETV Bharat / state

शराबखोरी और घरेलू हिंसा पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान: “बर्दाश्त की कमी और नादानी से बढ़ रहे पारिवारिक झगड़े”

चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 18, 2025 at 10:14 PM IST 2 Min Read