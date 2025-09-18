ETV Bharat / state

शराबखोरी और घरेलू हिंसा पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान: “बर्दाश्त की कमी और नादानी से बढ़ रहे पारिवारिक झगड़े”

फरीदाबाद: हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने घरेलू हिंसा और शराबखोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी में सहनशीलता की कमी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने की समझ नहीं है, जिसके चलते घरेलू विवाद और हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं.

फरीदाबाद में कुल 40 मामलों की सुनवाई

फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में गुरुवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में रेणु भाटिया ने हिस्सा लिया. इस दौरान फरीदाबाद, पलवल, मेवात समेत कई जिलों से आईं महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं. कुल 40 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से दो को कोर्ट में भेजा गया, जबकि बाकी मामलों पर आयोग ने जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

3 बहुओं ने ससुरों पर लगाया मारपीट का आरोप

रेणु भाटिया ने बताया कि सुनवाई के दौरान तीन बहुओं ने अपने ससुरों पर शराब पीकर मारपीट करने के आरोप लगाए. अधिकतर मामलों में घरेलू हिंसा और पारिवारिक तनाव मुख्य कारण बने. उन्होंने कहा, “जब शराब पीने के बाद पति या घर के अन्य सदस्य महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, तो यह गंभीर अपराध है और इसकी शिकायत जरूर दर्ज होनी चाहिए. कानून ऐसे मामलों में सख्ती से निपटता है.”

बॉलीवुड पर भी साधा निशाना

घरेलू हिंसा के एक मामले में पीड़िता ने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य से अपनी पीड़ा साझा की थी, जिस पर कथावाचक ने बॉलीवुड को शराबखोरी के प्रचार का दोषी ठहराया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रेणु भाटिया ने कहा, “हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है. हां, बॉलीवुड में शराब पीना एक फैशन बन गया है, लेकिन कुछ अभिनेता जैसे अक्षय कुमार नशे से दूर रहते हैं. असली समस्या तब होती है जब शराब के नशे में परिवार उजड़ जाते हैं.”

तकनीक और रिश्तों की दूरी

रेणु भाटिया ने यह भी कहा कि मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रयोग, एक्स्ट्रा मैरिटल चैट्स, अफेयर्स और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे ट्रेंड भी पारिवारिक झगड़ों को बढ़ावा दे रहे हैं. “छोटी-छोटी बातों पर लोग अलग होने लगते हैं, क्योंकि रिश्तों में सहनशक्ति खत्म हो गई है. यह आज की सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती है.”

रेणु भाटिया की अपील

महिला आयोग की चेयरपर्सन ने सभी से अपील की कि पारिवारिक समस्याओं को बातचीत और समझदारी से सुलझाया जाए. अगर कहीं भी अत्याचार या हिंसा हो रही है, तो चुप न बैठें — तुरंत शिकायत करें ताकि समय रहते न्याय मिल सके.

