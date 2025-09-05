ETV Bharat / state

काशी विश्वनाथ धाम के नियमित दर्शनार्थियों के पास का होगा नवीनीकरण; परमानेंट कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी - KASHI VISHWANATH TEMPLE

मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए. नियमित दर्शनार्थियों के आईकार्ड का नवीनीकरण होगा.

मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई बैठक.
मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई बैठक. (Photo Credit: District Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 8:00 AM IST

वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद, श्रीकाशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद और श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर कार्यपालक समिति की बैठक हुई. यह बैठक मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में की गई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए. लंबे वक्त से रुके हुए नियमित दर्शनार्थियों के आईकार्ड का नवीनीकरण फिर से शुरू किया जाएगा. वहीं, विश्वनाथ मंदिर में कार्यरत पूर्णकालिक कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.

बैठक में लिए गए निर्णय के बाद विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से जारी बयान में कहा गया, कि बैठक में लंबे वक्त से चल रहे कई विषयों पर चर्चा हुई. प्रस्तावों का अनुमोदन रखा गया और इसे स्वीकृति प्रदान की गई है. इनमें मुख्य बिंदुओं में वैदिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मिर्जापुर स्थित जमीन पर वैदिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव अहम है.

इन बिंदुओं पर हुआ निर्णय: काशी विशालाक्षी माता मंदिर तक पहुंच के लिए भवन क्रय करने का निर्णय हुआ. वैकल्पिक प्रसाद योजना में सुगम दर्शन व्यवस्था के साथ लड्डू प्रसाद और रुद्राक्ष माला प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया. संगम तीर्थ जल आदान-प्रदान योजना के तहत समस्त ज्योतिर्लिंगों को इस योजना से जोड़ने का अनुमोदन किया गया.

धाम की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम, कैमरों का आधुनिकीकरण, अपग्रेडेशन करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी. इसके अलावा दर्शनार्थी परिचय पत्र का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया. दर्शन और आरती के लिए 8000 से ज्यादा कार्ड पहले से जारी हैं और कुछ बाद में भी जारी हुए.

संस्कृत विद्यालयों को सहायता: बैठक में आए प्रस्तावों में बेनीपुर, सारनाथ स्थित संकट हरण हनुमान मंदिर परिसर में गौशाला का आधुनिकीकरण शामिल है. इसके अलावा संस्कृत विद्यालयों को सहायता के लिए योजना बनी.

नगर के समस्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों को वस्त्र, पुस्तकें, कंबल, स्वेटर, यूनिफार्म खरीद के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना से धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया. साथ ही दंडी संन्यासियों को प्रतिदिन प्रसाद भोजन और दक्षिणा प्रदान किए जाने का अनुमोदन भी किया गया.

ये हैं कुछ मुख्य निर्णय

  • बैलेंस शीट का अनुमोदन किया जाएगा.
  • विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के मानदेय बढ़ाने का निर्णय होगा.
  • धाम में अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया.
  • धाम की व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए इंपोरियम में रिक्त स्थलों का आवंटन जल्द होगा.
  • धाम में निर्मित बिल्डिंगों, दुकानों सहित अन्य जगहों के संचालन के लिए किराए का पुनरीक्षण किया जाएगा.
  • मंदिर में कार्यरत पूर्णकालिक कार्मिकों के लिए पिछले वर्ष की तरह महंगाई भत्ते में वृद्धि होगी.
  • परिषद द्वारा विकसित विशेषज्ञता और एसओपी को कंसल्टेंसी सेवाओं के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया.
  • परिषद की तरफ से विकसित तकनीकी समाधान, एसओपी और प्रबंधन सुविधाओं को इच्छुक संस्थाओं को नियत शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा.

