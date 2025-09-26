ETV Bharat / state

अब स्वदेशी 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे यूपी के दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्र; पीएम मोदी कल ओडिशा में करेंगे शुभारंभ

बीएसएनएल मुख्य महाप्रबंधक अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि पीएम मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा से देश का पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा से देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके बाद भारत दुनिया का पांचवां ऐसा देश बना जाएगा, जो अपना पूर्ण स्वदेशी 4G टेलीकॉम स्टैक विकसित और लागू करेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय पहल से उत्तर प्रदेश को इस क्रांतिकारी उपलब्धि का विशेष लाभ मिलेगा.

97,500 मोबाइल टावर, 443 स्वदेशी टॉवरों का उद्घाटन होगा: इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (आईजीपी) में भी होगा. यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे. बीएसएनएल की इस पहल से उत्तर प्रदेश को विशेष सौगात मिलेगी. प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टॉवरों का उद्घाटन करेंगे. इस पर लगभग 37 हजार करोड़ रुपये की लागत आई है.

240 गांवों के 24 हजार लोगों को मिलेगी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी: इस क्रांतिकारी कदम से उत्तर प्रदेश के अब तक नेटवर्क से कटे 240 गांवों के 24 हजार से अधिक लोग पहली बार हाई-स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ उठा पाएंगे.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महत्वाकांक्षी पहल न सिर्फ देशभर के दूरस्थ इलाकों तक, बल्कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों तक भी डिजिटल सेवाएं पहुंचाएगी, जहां अब तक या तो मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी या फिर लोग केवल 2जी नेटवर्क तक ही सीमित थे.

यूपी में 6659 साइट्स पर 4G सेवाएं: बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक यूपी ईस्ट अरुण कुमार गर्ग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बीएसएनएल ने अब तक 6659 साइट्स पर 4G सेवाएं स्थापित कर दी हैं. इनमें 142 साइट्स डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से मंजूर हुई हैं, जिनमें से 141 पर काम पूरा हो चुका है.

यूपी सरकार ने इन स्थलों पर ग्राम सभा की भूमि फ्री में उपलब्ध कराई है. बॉर्डर आउट पोस्ट्स (बीओपी) और बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट्स (बीआईपी) पर भी अब 4G नेटवर्क पहुंच सकेगा.

78 साइट्स में से 25 पर काम पूरा हुआ: यूपी में भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी की 68 साइट्स मंजूर की गई हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी. यही नहीं, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों (चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र) में मौजूद 2जी सेवाओं को 4G में अपग्रेड किया जा रहा है.

कुल 78 साइट्स में से 25 पर काम पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि बीएसएनएल के लिए सी-डॉट, तेजस और टीसीएस ने मिलकर रिकॉर्ड 22 महीने में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित की, जिसे सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से 5जी में अपग्रेड किया जा सकेगा.

20 लाख नए सब्सक्राइबर्स को होगा फायदा: इस कदम से यूपी सहित पूरे देश के लगभग 26700 असम्पर्कित गांवों को जोड़ा गया है, जिससे 20 लाख से अधिक नए सब्सक्राइबर लाभान्वित होंगे. इसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान होगा, जहां सीमावर्ती और पिछड़े इलाकों को प्राथमिकता दी गई है. इस पहल से भारत अब दुनिया का पांचवां ऐसा देश बन गया है जिसने पूरी तरह स्वदेशी 4G टेलीकॉम स्टैक विकसित और लागू किया है.

18 साल में पहली बार दो तिमाही से BSNL प्रॉफिट में है: बीएसएनएल के कुल 92,600 4G टावर्स में से 18,900 टावर डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) परियोजना के तहत लगाए गए हैं. यह विस्तार डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने बताया कि लगभग 18 वर्षों में पहली बार बीएसएनएल ने लगातार दो तिमाहियों में लाभ अर्जित किया है.

BSNL का परिचालन राजस्व 20,841 करोड़ रुपये हुआ: वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 2262 करोड़ रुपये और चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपये का लाभ हुआ. कंपनी का कुल वार्षिक घाटा 58% घटकर 2247 करोड़ रुपये पर (FY24 में 5370 करोड़ रुपये था) आ गया. परिचालन राजस्व 7.8% बढ़कर 20,841 करोड़ रुपये हो गया.


