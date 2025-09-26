ETV Bharat / state

अब स्वदेशी 4G नेटवर्क से जुड़ेंगे यूपी के दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्र; पीएम मोदी कल ओडिशा में करेंगे शुभारंभ

देश का पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : September 26, 2025 at 4:23 PM IST

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा से देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके बाद भारत दुनिया का पांचवां ऐसा देश बना जाएगा, जो अपना पूर्ण स्वदेशी 4G टेलीकॉम स्टैक विकसित और लागू करेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय पहल से उत्तर प्रदेश को इस क्रांतिकारी उपलब्धि का विशेष लाभ मिलेगा. 97,500 मोबाइल टावर, 443 स्वदेशी टॉवरों का उद्घाटन होगा: इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (आईजीपी) में भी होगा. यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे. बीएसएनएल की इस पहल से उत्तर प्रदेश को विशेष सौगात मिलेगी. प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टॉवरों का उद्घाटन करेंगे. इस पर लगभग 37 हजार करोड़ रुपये की लागत आई है. 240 गांवों के 24 हजार लोगों को मिलेगी हाई-स्पीड कनेक्टिविटी: इस क्रांतिकारी कदम से उत्तर प्रदेश के अब तक नेटवर्क से कटे 240 गांवों के 24 हजार से अधिक लोग पहली बार हाई-स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ उठा पाएंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महत्वाकांक्षी पहल न सिर्फ देशभर के दूरस्थ इलाकों तक, बल्कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों तक भी डिजिटल सेवाएं पहुंचाएगी, जहां अब तक या तो मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी या फिर लोग केवल 2जी नेटवर्क तक ही सीमित थे. उत्तर प्रदेश को इस उपलब्धि का विशेष फायदा होगा. (Photo Credit: ETV Bharat) यूपी में 6659 साइट्स पर 4G सेवाएं: बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधक यूपी ईस्ट अरुण कुमार गर्ग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बीएसएनएल ने अब तक 6659 साइट्स पर 4G सेवाएं स्थापित कर दी हैं. इनमें 142 साइट्स डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) से मंजूर हुई हैं, जिनमें से 141 पर काम पूरा हो चुका है.