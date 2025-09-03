प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पुनरीक्षण याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने कहा है कि विचारण न्यायलय से अपेक्षा है कि वह निर्णय आने तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे. याचिका पर बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से तीन घंटे चली बहस चली. राहुल गांधी की याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने सुनवाई की.

'खबरों के आधार पर अर्जी दी गई' : राहुल गांधी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी का कहना था कि आरोप निराधार है. घटना तिथि तक का उल्लेख नहीं है. खबरों के आधार पर अर्जी दी गई है. उनके खिलाफ अपराध का कोई केस नहीं बनता. विशेष अदालत को मजिस्ट्रेट के आदेश की सत्यता, वैधता, नियमितता व प्रोपराइटरी पर विचार कर विधि अनुसार आदेश देना चाहिए था. कानूनी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विचार किए बगैर आदेश दिया गया है, जो भी आरोप हैं उसके आधार पर कोई आपराधिक केस नहीं बनता, इसलिए विशेष अदालत का आदेश निरस्त किया जाए.

'अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं' : प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और वादी के वकील सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, अमन सिंह बिसेन ने तर्क दिया कि विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट को अर्जी को गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए प्रकरण वापस कर दिया है. अपराध बनता है या नहीं, यह पुलिस विवेचना से स्पष्ट होगा. अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, इसलिए याचिका समय पूर्व दाखिल की गई है. सत्र अदालत को पत्रावली तलब कर आदेश की वैधता पर विचार करने का अधिकार है.

'विवेचना में तथ्य व साक्ष्य किए जायेंगे एकत्र' : मजिस्ट्रेट देखेंगे कि अर्जी के आरोप से अपराध बन रहा है या नहीं और विवेचना का आदेश दे सकते हैं. विवेचना में तथ्य व साक्ष्य एकत्र किए जायेंगे. उन्होंने याची की तरफ से दी गई दलीलों और फैसलों को इस मामले से अलग बताया. उन्होंने कहा कि वह इस केस में लागू नहीं होते. अभी एफआईआर नहीं है. पुनरीक्षण अदालत मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए मजिस्ट्रेट अपने विवेक से अर्जी पर फैसला लेगा. इसके लिए वापस भेजा गया है, इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है.

याची को इस पर बहस करनी चाहिए कि अपराध बनता है या नहीं. अपराध बनता है तो विवेचना जरूरी है. पुनरीक्षण अदालत की शक्ति कुछ हद तक सीमित है. वह मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है. अंतर्वर्ती आदेश है. कोर्ट ने बयान की तिथि की जानकारी मांगी किंतु स्पष्ट नहीं की जा सकी. कहा कि टीवी, अखबार में छपे बयान को लेकर अर्जी दी गई है. बयान समुदाय को भड़काने वाला है, जिसकी विवेचना की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं. एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं.

अपर महाधिवक्ता गोयल ने कहा कि बयान देश के बाहर दिया है. वह विपक्ष की आवाज हैं, किंतु अभी तक बयान की सच्चाई से इंकार नहीं किया है. विवेचना में तय होगा कि राहुल गांधी ने टांट कसा था या विरोध में कहा है. विवेचना से पूरी सच्चाई सामने आयेगी, इसलिए विशेष अदालत का आदेश कानून के मुताबिक सही है.

यह था मामला : सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं? उनके इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताते हुए विरोध हुआ था.

जिसके बाद नागेश्वर मिश्र ने सारनाथ थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर तहरीर दी थी. एफआईआर दर्ज न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दी थी. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वाराणसी ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि केंद्र सरकार की अनुमति लिए बगैर दाखिल अर्जी पोषणीय नहीं है, जिसके खिलाफ विशेष अदालत में पुनरीक्षण अर्जी दी गई. विशेष अपर सत्र अदालत ने अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट का आदेश रद कर नये सिरे से विचार कर आदेश पारित करने के लिए प्रकरण वापस कर दिया. इस आदेश को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

