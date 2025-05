ETV Bharat / state

इंदौर के पब में कैसे बजे धार्मिक गाने? नशे में युवक-युवती नाचे, पुलिस ने दर्ज किया मामला - RELIGIOUS SONG IN INDORE PUB

पब संचालक पर भी मामला दर्ज ( Etv Bharat )

Published : May 8, 2025 at 9:08 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 9:17 PM IST

इंदौर : शहर में देर रात तक संचालित होने वाले पब और बार से आए दिन विवादों के वीडियो सामने आते रहे हैं. हालांकि, इस बार एक नाइट क्लब से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया है. दरअसल, तिलक नगर स्थित एक क्लब का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शराब पार्टी के दौरान धार्मिक गीत डीजे पर बजाया जाता है और नशे में युवक-युवती झूमते नजर आते हैं. वीडियो के आधार पर मामला दर्ज

इंदौर के डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक, '' तिलक नगर एक होटल के क्लब का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कथित तौर पर धार्मिक गीत बजाया जा रहा है. प्रकरण दर्ज किया गया है और वीडियो में जो भी व्यक्ति नजर आ रहे हैं उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.'' गौरतलब है कि इंदौर के कई बार और पबों में शराब की आड़ में मादक पदार्थ की तस्करी और सेवन के मामले भी लगातार सामने आते रहे हैं.'' मामले की जानकारी देते डीसीपी (Etv Bharat) पब संचालक पर भी मामला दर्ज डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के मुताबिक तिलक नगर थाना क्षेत्र में आने वाले एक क्लब में पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें सैकड़ो की संख्या में युवा शराबखोरी करने पहुंचे थे. यह वीडियो इसी पार्टी का बताया जा रहा है. हिंदू संगठनों की आपत्ति के बाद पुलिस ने पब संचालक पर भी प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें - इंदौर नितिन पडियार सुसाइड केस, पत्नी, सालियां और सास गिरफ्तार, सुसाइड नोट से हुआ था खुलासा

