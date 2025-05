ETV Bharat / state

NCERT सिलेबस में उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को मिली जगह, एक क्लिक में जानिये डिटेल - NCERT SYLLABUS UTTARAKHAND

Published : May 8, 2025 at 5:39 PM IST

By ETV Bharat Uttarakhand Team

देहरादून: देश में छात्रों को धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखने वाले स्थानों की जानकारी दी जाएगी. NCERT की किताब में धार्मिक स्थलों की जानकारी देने वाले अध्याय को शामिल किया गया है. जिसमें उत्तराखंड के कई विश्वविख्यात धार्मिक स्थलों की भी जानकारी दी गई है.

उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थलो को अब देश भर के छात्र स्कूल में पठन पाठन के दौरान जान सकेंगे. दरअसल एनसीईआरटी ने धार्मिक स्थलों की जानकारी देने वाले एक अध्याय को पुस्तक में शामिल किया है. जिसमें उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थल शामिल किए गए हैं. एनसीईआरटी की सामान्य विषय की कक्षा 7 की किताब में इसके लिए एक अलग अध्याय रखा है. कक्षा 7 की इस किताब में How the land becomes sacred नाम का अध्याय शामिल किया गया है. जिसमें उत्तराखंड के जागेश्वर धाम की फोटो दी गई है. इसी तरह बदरीनाथ और केदारनाथ के महत्व की भी इसमें जानकारी जोड़ी गई है. इतिहासकार धर्मपाल द्वारा अपने लेखन में हरिद्वार के महत्व को लेकर जो बातें कही गई है उसे भी इस किताब में स्थान दिया गया है.