नैनीताल दुष्कर्म केस, अंजुमन इस्लामिया ने किया आरोपी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार, मस्जिद आने पर भी लगाई रोक - NAINITA RAPE CASE

नैनीताल में अंजुमन इस्लामिया की पत्रकार वार्ता ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 5, 2025 at 8:04 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 8:57 PM IST 4 Min Read

नैनीनीता: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हाल ही में 12 साल की बच्ची से हुई दुष्कर्म की घटना ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर रख दिया है. 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप 65 साल के मो. उस्मान पर लगा है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हो रहा है. प्रदेश भर में इस घटना को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे है. वहीं नैनीताल की प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक संस्था अंजुमन इस्लामिया ने भी आरोपी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया है. अंजुमन इस्लामिया के सदर (अध्यक्ष) शोएब अहमद ने इस मामले को लेकर नैनीताल में पत्रकार वार्ता की थी. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि आरोपी को अब नैनीताल में होने वाले किसी भी धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा. यहां तक आरोपी के परिवार के मस्जिद में आने पर भी रोक लगाई गई है. नैनीताल में अंजुमन इस्लामिया की पत्रकार वार्ता (ETV BHARAT) उन्होंने कहा कि ऐसे घिनौने अपराध के लिए समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता, और इस तरह की अमानवीय हरकत को अंजुमन इस्लामिया पूरी तरह से निंदनीय मानती है.

