बस्ती का धार्मिक झंडा विवाद; दुर्गा पंडालों को पर्दे से ढका, पूजा बंद कर धरने पर बैठे ग्रामीण, विधायक और डीएसपी ने मनाया

बस्ती : धार्मिक झंडा विवाद में शनिवार को हिंदू पक्ष के लोग धरने पर बैठ गए. उन्होंने पूजा-पाठ भी बंद कर दिया. हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई. गांव के दुर्गा पंडालों को पर्दों से ढक दिया. इससे नवरात्रि में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस फोर्स गांव में पहुंच गई. डीएसपी ने ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी. बाद में स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने धरना खत्म किया.

परशुरामपुर थाना क्षेत्र के रजवापुर गांव में धार्मिक झंडा विवाद को लेकर तनाव है. इसे लेकर दो समुदायों में तनातनी है. बाइक में आग लगाने के मामले में पुलिस ने हिंदू पक्ष के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं. इसके विरोध में शनिवार को सैकड़ों हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतर आए. वे धरने पर बैठ गए.

विरोध स्वरूप गांव के दुर्गा पंडालों को पर्दों से ढक दिया. लोगों ने मां की पूजा-आराधना करने से भी इंकार कर दिया. हिंदू पक्ष का आरोप है कि हिंदुओं पर दर्ज मुकदमे फर्जी हैं. लोगों का कहना था कि जब तक मुकदमे वापस नहीं लिए जाते वे धरने से नहीं उठेंगे. प्रतिमा भी विसर्जित नहीं करेंगे. सैकड़ों की संख्या में लोग 'जय श्रीराम' के नारे लगाते रहे.

स्थिति की गंभीरता को देख स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. डीएसपी संजय सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने धरना दे रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने. स्थानीय विधायक अजय सिंह मौके पर पहुंचे. विधायक ने धरने पर बैठे लोगों से बातचीत की. उनकी मांगों पर अमल कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद ग्रामीणों का धरना खत्म हुआ.