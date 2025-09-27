ETV Bharat / state

बस्ती का धार्मिक झंडा विवाद; दुर्गा पंडालों को पर्दे से ढका, पूजा बंद कर धरने पर बैठे ग्रामीण, विधायक और डीएसपी ने मनाया

पताका लगाने के दौरान दूसरे समुदाय का झंडा गिरने से हुआ था हंगामा, गांव में पुलिस तैनात, हिंदुओं पर दर्ज मुकदमे का विरोध.

कार्रवाई का आश्वासन देने पर माने ग्रामीण.
कार्रवाई का आश्वासन देने पर माने ग्रामीण. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती : धार्मिक झंडा विवाद में शनिवार को हिंदू पक्ष के लोग धरने पर बैठ गए. उन्होंने पूजा-पाठ भी बंद कर दिया. हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई. गांव के दुर्गा पंडालों को पर्दों से ढक दिया. इससे नवरात्रि में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस फोर्स गांव में पहुंच गई. डीएसपी ने ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी. बाद में स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने धरना खत्म किया.

परशुरामपुर थाना क्षेत्र के रजवापुर गांव में धार्मिक झंडा विवाद को लेकर तनाव है. इसे लेकर दो समुदायों में तनातनी है. बाइक में आग लगाने के मामले में पुलिस ने हिंदू पक्ष के लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं. इसके विरोध में शनिवार को सैकड़ों हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतर आए. वे धरने पर बैठ गए.

विरोध स्वरूप गांव के दुर्गा पंडालों को पर्दों से ढक दिया. लोगों ने मां की पूजा-आराधना करने से भी इंकार कर दिया. हिंदू पक्ष का आरोप है कि हिंदुओं पर दर्ज मुकदमे फर्जी हैं. लोगों का कहना था कि जब तक मुकदमे वापस नहीं लिए जाते वे धरने से नहीं उठेंगे. प्रतिमा भी विसर्जित नहीं करेंगे. सैकड़ों की संख्या में लोग 'जय श्रीराम' के नारे लगाते रहे.

स्थिति की गंभीरता को देख स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. डीएसपी संजय सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने धरना दे रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने. स्थानीय विधायक अजय सिंह मौके पर पहुंचे. विधायक ने धरने पर बैठे लोगों से बातचीत की. उनकी मांगों पर अमल कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद ग्रामीणों का धरना खत्म हुआ.

फिलहाल गांव में शांति बरकरार है. पुलिस और प्रशासन की टीम निगरानी कर रही है. गांव में पुलिस बल तैनात है. अधिकारी पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं. डीएसपी संजय सिंह ने बताया कि कानून सबके लिए समान है, जिसने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच में जो भी सही तथ्य सामने आएंगे उसने अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

हर्रैया के रजवापुर स्थित चाफवा गांव में दुर्गा पंडाल के पास कमेटी के लोग पताका लगा रहे थे. इस दौरान यहां लाग दूसरे समुदाय का झंडा गिर गया. इससे विवाद हो गया. कुछ ही देर में मारपीट होने लगी. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने बाइक में आग लगा दी. पुलिस ने इसी मामले में मुकदमा दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें : बस्ती में धार्मिक झंडा लगाने के विवाद में दो पक्ष आए आमने-सामने, शरारती तत्वों ने बाइक में लगाई आग

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PANDALS COVERED WITH CURTAINSVILLAGERS STOPPED WORSHIP MA DURGAVILLAGERS SITTING ON PROTESTBASTI RELIGIOUS FLAG CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.