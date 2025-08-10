रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण-मतांतरण पर बवाल हुआ. रविवार सुबह सरस्वती नगर थाना इलाके के कुकुर बेड़ा में हिंदू संगठनों ने एक मकान का घेराव किया. आरोप था कि, प्रार्थना सभा की आड़ में पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था.
थाने में भी हंगामा: बवाल और नारेबाजी की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. एक महिला समेत 3 संदेहियों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच थाने में ही मोहल्ले वासियों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को पीट दिया. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हालात काबू में करने के लिए 3 थानों की फोर्स मौके पर भेजी.
पैसे देकर धर्म बदलने का आरोप: स्थानीय लोगों का आरोप है कि, घर में रोज रात देर तक गाना-बजाना होता था. यहां तक कि हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें निकालकर फेंक दी गईं. एक शख्स ने कहा कि, मेरे भतीजे का ब्रेनवॉश कर उसे हिंदू देवी-देवताओं की पूजा छोड़कर यीशु की आराधना करने कहा गया. वहीं एक छात्रा ने भी कहा कि, पैसे देकर प्रार्थना करने का लालच दिया गया.
हिंदू संगठन का पक्ष: बजरंग दल का कहना है कि, हमारी मांग यही है कि पुलिस FIR दर्ज करे. हमने किसी को पीटा नहीं है.
हम मोहल्लेवासियों की शिकायत पर पहुंचे थे. भीड़ को कई बार रोका, लेकिन मोहल्लेवासियों ने आरोपियों को पकड़कर मार दिया- अमर दीप शर्मा,सदस्य,बजरंग दल
पुलिस का बयान: एएसपी दौलत राम ने कहा कि, दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं. मारपीट का अपराध दर्ज किया जाएगा. धर्म परिवर्तन के आरोपों की भी जांच चल रही है
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विवाद का ट्रैक रिकॉर्ड
- 2021 से अब तक हिंदू-ईसाई समाज में 102 बार टकराव
- 44 FIR दर्ज, जिनमें से 23 FIR पिछले एक साल में
- हॉटस्पॉट जिले – कोरबा, बलरामपुर, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर
- 25 जुलाई 2025 – दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 मिशनरी सिस्टर्स की गिरफ्तारी, मामला संसद तक पहुंचा
कुकुर बेड़ा की घटना एक बार फिर साबित कर रही है कि छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर 2 समुदाय में तनाव गहराता जा रहा है.