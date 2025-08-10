Essay Contest 2025

रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल, छात्रा ने कहा- कई बार लालच दिए, हिंदू संगठनों ने मकान घेरा, थाने में भी हंगामा - RELIGIOUS CONVERSION ISSUE

3 लोगों को हिरासत में लिया गया है. थाने में मारपीट का भी आरोप है. पुलिस ने FIR दर्ज करने की बात कही है.

रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2025 at 6:18 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण-मतांतरण पर बवाल हुआ. रविवार सुबह सरस्वती नगर थाना इलाके के कुकुर बेड़ा में हिंदू संगठनों ने एक मकान का घेराव किया. आरोप था कि, प्रार्थना सभा की आड़ में पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था.

थाने में भी हंगामा: बवाल और नारेबाजी की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. एक महिला समेत 3 संदेहियों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच थाने में ही मोहल्ले वासियों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को पीट दिया. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हालात काबू में करने के लिए 3 थानों की फोर्स मौके पर भेजी.

रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पैसे देकर धर्म बदलने का आरोप: स्थानीय लोगों का आरोप है कि, घर में रोज रात देर तक गाना-बजाना होता था. यहां तक कि हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें निकालकर फेंक दी गईं. एक शख्स ने कहा कि, मेरे भतीजे का ब्रेनवॉश कर उसे हिंदू देवी-देवताओं की पूजा छोड़कर यीशु की आराधना करने कहा गया. वहीं एक छात्रा ने भी कहा कि, पैसे देकर प्रार्थना करने का लालच दिया गया.

हिंदू संगठन का पक्ष: बजरंग दल का कहना है कि, हमारी मांग यही है कि पुलिस FIR दर्ज करे. हमने किसी को पीटा नहीं है.

हम मोहल्लेवासियों की शिकायत पर पहुंचे थे. भीड़ को कई बार रोका, लेकिन मोहल्लेवासियों ने आरोपियों को पकड़कर मार दिया- अमर दीप शर्मा,सदस्य,बजरंग दल

3 लोगों को हिरासत में लिया गया है. थाने में मारपीट का भी आरोप है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस का बयान: एएसपी दौलत राम ने कहा कि, दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं. मारपीट का अपराध दर्ज किया जाएगा. धर्म परिवर्तन के आरोपों की भी जांच चल रही है

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विवाद का ट्रैक रिकॉर्ड

  • 2021 से अब तक हिंदू-ईसाई समाज में 102 बार टकराव
  • 44 FIR दर्ज, जिनमें से 23 FIR पिछले एक साल में
  • हॉटस्पॉट जिले – कोरबा, बलरामपुर, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर
  • 25 जुलाई 2025 – दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 मिशनरी सिस्टर्स की गिरफ्तारी, मामला संसद तक पहुंचा
रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुकुर बेड़ा की घटना एक बार फिर साबित कर रही है कि छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर 2 समुदाय में तनाव गहराता जा रहा है.

धर्मांतरण-नन गिरफ्तारी विवाद पर नारायणपुर में CPI का प्रदर्शन, रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और कानून पर मचा बवाल, गरमाई सियासत, आदिवासी ईसाई समाज सहित पक्ष विपक्ष आमने सामने
कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी पर बजरंग दल का आरोप, कहा-''जमानत मिली पाक साफ नहीं हुए''

