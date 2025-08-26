बरेली : पुलिस ने मदरसे के अंदर धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया है. गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा गया है. ये गिरोह छांगुर बाबा गैंग की तरह काम कर रहा था. आरोपी अलीगढ़ के रहने वाले राजकीय इंटर कॉलेज के एक अध्यापक का धर्म परिवर्तन करा रहे थे. खतना कराने की तैयारी थी. इस बीच टीचर की मां ने पुलिस से शिकायत कर दी.

बरेली के भुता थाना क्षेत्र के एक मदरसे से सभी आरोपी पकड़े गए. इनमें मदरसा संचालक अब्दुल मजीद, सलमान, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद फहीम शामिल हैं. पुलिस को मौके से भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाली 10 से 12 धार्मिक किताबों के अलावा लगभग 30 सीडी भी मिली हैं.

आरोपियों से पुलिस को मिलीं कई बड़ी जानकारियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

शादी कराने का लालच देकर किया ब्रेनवॉश : अलीगढ़ की रहने वाली अखिलेश कुमारी का नेत्रहीन बेटा प्रभात उपाध्याय बरेली के राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर था. कुछ समय पहले ही उसका तबादला बुलंदशहर के राजकीय इंटर कॉलेज में हो गया था. प्रभात का पत्नी से विवाद चल रहा है. मामला कोर्ट में है. इस दौरान प्रभात की मुलाकात बरेली के धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के सरगना मदरसा संचालक अब्दुल मजीद से हो गई. मजीद और उसके साथियों ने प्रभात को शादी कराने का लालच देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया. उसका ब्रेनवॉश कर दिया. 15 अगस्त से ही टीचर लापता था.

बरेली के मदरसे में टीचर को बुलाकर उसके धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही थी. प्रभात उपाध्याय का नाम हामिद रख दिया गया था. उसके खतने की तैयारी चल रही थी.

सोमवार को टीचर की मां ने पुलिस को दी थी सूचना : पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि 25 अगस्त को अखिलेश कुमारी ने पुलिस को सूचना दी थी. आरोप लगाया था कि 4 से 5 लोग उनके टीचर बेटे पर शादी का झांसा देकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं. वे प्रभात कुमार का खतना कराकर उन्हें हामिद बना देने की तैयारी में थे. इससे पहले ही पुलिस पहुंच गई. मौके से जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की कई सीडियां बरामद की गईं. 3 सादे कनवर्जन सर्टिफिकेट भी मिले. जिन्हें आगे इस्तेमाल में लाया जाना था.

मौके से मिली धर्मांतरण से संबंधित सामग्री. (Photo Credit; ETV Bharat)

बृजपाल साहू का धर्म परिवर्तन कराकर बना दिया अब्दुल्ला : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से बृजपाल साहू नाम के व्यक्ति का धर्मांतरण सर्टिफिकेट बरामद हुआ. आरोपियों ने पूछताछ में पता चला कि साल 2014 में उसे (बृजपाल को) अब्दुल्ला बना दिया था. उसकी माता ऊषा रानी को अमीना बना दिया गया है. बृजपाल की बहन राजकुमारी का भी धर्म परिवर्तन कर उसे आयशा बना दिया गया. उसकी शादी भी एक मुस्लिम युवक से करा दी गई. जांच-पड़ताल में एक तीसरा केस भी सामने आया है. पता चला है कि एक नाबालिग लड़के का भी धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया है. उसे नशे का आदी बनाकर यह साजिश रची जा रही थी.

चंदे के नाम पर चल रहा था खेल, लाखों का लेन-देन : एसपी ने बताया कि आरोपियों के जो बैंक खाते हैं, उससे यह पता चलता है कि उनकी ओर से कोई चंदा एकत्र करने वाली स्कीम चलाई जा रही थी. अब्दुल मजीद ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों की यात्रा की है. उसने चंदे जुटाए. मामले में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फरार है. उसे भी जल्द पकड़ा जाएगा. मदरसा संचालक अब्दुल मजीद और उसकी पत्नी के नाम 5 बैंक खाते हैं. इनमें लगभग 13 लाख रुपये का लेनदेन हुआ है. एक आरोपी सलमान दर्जी है. उसके 12 बैंक खाते सामने आए हैं.

यह भी पढ़ें : धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर से 5 दिनों तक हवाला-विदेशी फंडिंग के बारे में पूछताछ करेगी ED, कोर्ट ने दी रिमांड