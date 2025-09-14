ETV Bharat / state

दुर्ग में फिर धर्मांतरण पर जमकर बवाल, पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्ष भिड़े

धर्मांतरण का आरोप: मामला जेल रोड स्थित बाफना मंगलम के पास का है. वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईसाई समुदाय द्वारा लगातार धर्मांतरण कराया जा रहा है. इस दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई. बताया जा रहा है कि इस दौरान जॉन नामक व्यक्ति ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से हाथापाई की.

दुर्ग: जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमा गया है. रविवार को पद्मनाभपुर थाना इलाके में एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी. इसी दौरान पड़ोसियों ने इसकी सूचना बजरंग दल को दी. Conclusion: आरोप था कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है. जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. इस दौरान दो गुटों में झड़प भी हुई.

हम मांग करते हैं कि जॉन को जिला बदर किया जाए, जॉन को बाहर से फंडिंग मिल रही है. उसने हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की- ज्योति शर्मा,छत्तीसगढ़ बजरंग दल कार्यकर्ता

उग्र आंदोलन की चेतावनी: बजरंग दल ने मांग की कि, बैंक डिटेल की जांच कराई जाए. इस दौरान स्थिति को संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन जब पुलिस पादरी को अपने साथ थाने ले जाने लगी, तो भीड़ ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया. हालात बिगड़ते देख पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग किया गया. बजरंग दल ने सही जांच की मांग की है कि, साथ ही आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

दोनों पक्षों को समझाइश: दुर्ग शहर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि पुलिस टीम को प्रार्थना सभा की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर बजरंग दल और ईसाई समाज के लोग आपस में भिड़ गए और कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई. दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है.

कुछ लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. हम अपील करते हैं की शांति बनाए रखें- सुखनंदन राठौर,एडिशनल एसपी दुर्ग शहर

इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है. वहीं, बजरंग दल ने जय श्रीराम के नारे लगाने के साथ वहीं हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू दिया.