दुर्ग/बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में रविवार को फिर धर्मांतरण का मुद्दा उठा है. दुर्ग के साथ बलरामपुर में भी चंगाई सभा या प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है. दोनों शहरों में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया है.

दुर्ग का मामला: घटना बोरसी इलाके के आनंदपुरम न्यू मन्नम नगर की है, जहां एक आवासीय मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी. इसी दौरान हिंदू जागरण मंच और छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

छत्तीसगढ़ में फिर उठा धर्मांतरण का मुद्दा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2-3 साल से संदिग्ध: हिंदू जागरण मंच के सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने आरोप लगाया कि विभूति पाल नामक व्यक्ति, दौलत राम के घर को किराए पर लेकर पिछले दो-तीन सालों से धर्मांतरण का काम कर रहा था.

हमें सूचना मिली थी कि इस घर में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं. सूचना मिलते ही मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी- प्रफुल्ल पटेल, हिंदू जागरण मंच

बिना अनुमति हो रही सभा: पटेल ने आगे कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अपने घर में धार्मिक सभा आयोजित करने से पहले कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति ऐसे किसी भी धर्मांतरण गतिविधि को रोकना और उस पर कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है.

पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस जांच में जुटी: पद्मनाभपुर थाना प्रभारी राजकुमार लहरों ने बताया कि प्रार्थी प्रदीप सिन्हा की लिखित शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की. शिकायत में आरोप लगाया गया कि घर के अंदर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जा रही थीं. इस पर धारा 299 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

बोरसी इलाके के आनंदपुरम न्यू मन्नम नगर का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 लोग हिरासत में: पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है. इधर हिंदू संगठनों ने हिंदू समाज के लोगों से अपील की कि ऐसी किसी भी संदिग्ध सभा की सूचना तुरंत संगठन या पुलिस को दें.

बलरामपुर का मामला: जिले के सामरी पाट थाना क्षेत्र के इदरीपाट गांव में भी चंगाई सभा के जरिये धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम, एसडीएम सहित हिंदूवादी संगठन और स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे. इसके बाद चंगाई सभा को बंद कराया गया.

थाने ले जाकर पूछताछ: आयोजक सहित अन्य कुछ लोगों को थाने ले जाकर पूछताछ और जांच की जा रही है. हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि, चंगाई सभा के आयोजन की आड़ में भोले भाले ग्रामीणों को लोभ लालच देकर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है.

दोपहर में सूचना मिलने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची जहां से कुछ लोगों को थाने लाया गया है मामले की जांच की जा रही है.- सामरी थाना प्रभारी विजय सिंह

हिंदूवादी संगठनों और सभा आयोजकों में बहस भी हुई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जमकर बवाल हुआ: सभा को तत्काल रोकने को लेकर हिंदूवादी संगठन और आयोजकों के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई. पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया. पुलिस ने मौके पर से ढोल मंजीरा डफली जैसे वाद्ययंत्र भी जब्त किए हैं.