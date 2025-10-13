सपा नेता इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से फिर राहत, जमीन कब्जा और रंगदारी मामले में ट्रायल पर रोक
कानपुर के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने 25 दिसंबर 2022 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था
October 13, 2025
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ चल रहे जमीन पर कब्जे और रंगदारी के मुकदमे राहत दी है.कोर्ट ने की अगली सुनवाई तक मुकदमे कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इरफान सोलंकी की याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन सुनवाई कर रहे हैं.
कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने 25 दिसंबर 2022 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. सोलंकी के साथ ही बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ भी मारपीट, रंगदारी, धमकी समेत सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
विमल कुमार ने आरोप लगाया था कि उसकी जाजमऊ स्थित आराजी संख्या 963 जिसका रकबा एक हजार वर्ग मीटर जमीन थी. जिस पर विधायक रहते हुए इरफान सोलंकी, हाजी वसी, कमर आलम और शाहिद लारी ने जबरन कब्जा कर लिया था. डीएम से शिकायत पर लेखपाल ने जाकर जांच की और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके जमीन कब्जा मुक्त कराने की बात भी लिखी थी. आरोप है कि जब इन लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा किया था तो दर्शाया कि आराजी संख्या 48 की जमीन का हिस्सा है. वादी ने आराजी संख्या 48 के संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि यह जमीन कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम है, जिसका पूरा रकबा 77 सौ वर्ग मीटर का है.
विमल ने आरोप लगाया कि इस दौरान एक और फर्जीवाड़ा सामने आया कि सभी आरोपियों के द्वारा केडीए की जमीन एक ऐसे हाईकोर्ट के आर्डर को दिखाकर बेची जा रही है, जिसमें कहीं भी आराजी संख्या 48 का जिक्र न होकर सिर्फ प्लाट नंबर 247, 48 का जिक्र था. इन लोगों ने केडीए के अधिकारियों से साठगांठ कर एक ऐसा आरटीआई का पत्र प्राप्त किया था, जिसमें लिखा था कि केडीए यह मुकदमा हार चुका है. लेकिन नीचे यह भी लिखा है कि जो मुकदमा केडीए हारा है उसका कोई जानकारी केडीए में उपलब्ध नहीं था.
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि जिस जमीन पर जमीन पर सोलंकी द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया है, वह जमीन वादी विमल की है ही नहीं. विमल का जमीन के मूल मलिक के साथ सिविल मुकदमा चल रहा है. राजनीतिक रंजिश के चलते विमल ने इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमा दर्ज कराए हैं. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इरफान सोलंकी पर चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी. इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवम्बर को होगी.
