ETV Bharat / state

सपा नेता इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से फिर राहत, जमीन कब्जा और रंगदारी मामले में ट्रायल पर रोक

कानपुर के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने 25 दिसंबर 2022 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी.
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ चल रहे जमीन पर कब्जे और रंगदारी के मुकदमे राहत दी है.कोर्ट ने की अगली सुनवाई तक मुकदमे कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इरफान सोलंकी की याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन सुनवाई कर रहे हैं.

कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने 25 दिसंबर 2022 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. सोलंकी के साथ ही बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी और कमर आलम के खिलाफ भी मारपीट, रंगदारी, धमकी समेत सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

विमल कुमार ने आरोप लगाया था कि उसकी जाजमऊ स्थित आराजी संख्या 963 जिसका रकबा एक हजार वर्ग मीटर जमीन थी. जिस पर विधायक रहते हुए इरफान सोलंकी, हाजी वसी, कमर आलम और शाहिद लारी ने जबरन कब्जा कर लिया था. डीएम से शिकायत पर लेखपाल ने जाकर जांच की और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके जमीन कब्जा मुक्त कराने की बात भी लिखी थी. आरोप है कि जब इन लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा किया था तो दर्शाया कि आराजी संख्या 48 की जमीन का हिस्सा है. वादी ने आराजी संख्या 48 के संबंध में जानकारी की गई तो पता चला कि यह जमीन कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम है, जिसका पूरा रकबा 77 सौ वर्ग मीटर का है.

विमल ने आरोप लगाया कि इस दौरान एक और फर्जीवाड़ा सामने आया कि सभी आरोपियों के द्वारा केडीए की जमीन एक ऐसे हाईकोर्ट के आर्डर को दिखाकर बेची जा रही है, जिसमें कहीं भी आराजी संख्या 48 का जिक्र न होकर सिर्फ प्लाट नंबर 247, 48 का जिक्र था. इन लोगों ने केडीए के अधिकारियों से साठगांठ कर एक ऐसा आरटीआई का पत्र प्राप्त किया था, जिसमें लिखा था कि केडीए यह मुकदमा हार चुका है. लेकिन नीचे यह भी लिखा है कि जो मुकदमा केडीए हारा है उसका कोई जानकारी केडीए में उपलब्ध नहीं था.

पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि जिस जमीन पर जमीन पर सोलंकी द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया है, वह जमीन वादी विमल की है ही नहीं. विमल का जमीन के मूल मलिक के साथ सिविल मुकदमा चल रहा है. राजनीतिक रंजिश के चलते विमल ने इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमा दर्ज कराए हैं. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इरफान सोलंकी पर चल रहे मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी. इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवम्बर को होगी.

इसे भी पढ़ें-इरफान सोलंकी बोले- जेल में मुझे ऐसा खाना परोसा जिसे जानवर भी न खाए, अत्याचारों की लिस्ट लंबी, अभी 2 बार लड़ूंगा विधायकी

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER MLA IRFAN SOLANKIIRFAN SOLANKI FROM HIGH COURTइरफान सोलंकी रंगदारी केसHIGH COURT IRFAN SOLANKIIRFAN SOLANKI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.