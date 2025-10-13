ETV Bharat / state

सपा नेता इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से फिर राहत, जमीन कब्जा और रंगदारी मामले में ट्रायल पर रोक

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 13, 2025 at 6:20 PM IST 3 Min Read