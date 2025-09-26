ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कानपुर में उस्मानपुर झुग्गी बस्ती के ध्वस्तीकरण पर लगायी रोक, कहा- पुनर्वास के बाद कार्रवाई करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर शहर में केशवपुर की उस्मानपुर झुग्गी बस्ती के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है.

Photo Credit: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: Allahabad High Court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 11:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर में केशवपुर की उस्मानपुर झुग्गी बस्ती के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार और कानपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि सभी झुग्गी वासियों से आवेदन लेकर सरकारी योजना के तहत उनका पुनर्वास करें. तब तक विवादित स्थल पर कोई विकास कार्य या तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं किया जाएगा.

KDA ने 3 सितंबर को जारी किया नोटिस: झुग्गी वासी प्रीति और 75 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने दिया. याची के अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र का कहना था कि याचीगण अशिक्षित और गरीब लोग हैं. वह पिछले 60 वर्षों के झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं. 3 सितंबर को विशेष कार्याधिकारी कानपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है.

झुग्गी वासियों को कोई आवास नहीं मिला: अधिवक्ता का कहना था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में सर्वजन हिताय गरीब मालिकाना हक योजना शुरू की थी. मगर आज तक झुग्गी वासियों को कोई आवास नहीं मिला है. प्राधिकरण के अधिवक्ता का कहना था कि याचियों को सरकारी योजना के लिए कई बार अवसर दिया जा चुका है. कोर्ट ने कहा प्राधिकरण यह नहीं बता सका कि योजना के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था.

हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगायी: कोर्ट ने सभी झुग्गी वासियों को एक माह के भीतर योजना के तहत नियमानुसार आवेदन करने और प्राधिकरण को दो माह में उसका निस्तारण करने का निर्देश दिया है. निस्तारण होने तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

यह भी पढ़ें- श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद, कृष्ण लला के मित्र कौशल किशोर को हटाने की मांग वाली अर्जी खारिज

For All Latest Updates

TAGGED:

RELIEF TO HUNDRED FAMILIESटDEMOLITION OF USMANPUR SLUMUSMANPUR SLUM IN KANPURDEMOLITION ON HOLD HIGH COURTALLAHABAD HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.