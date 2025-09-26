ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कानपुर में उस्मानपुर झुग्गी बस्ती के ध्वस्तीकरण पर लगायी रोक, कहा- पुनर्वास के बाद कार्रवाई करें

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर में केशवपुर की उस्मानपुर झुग्गी बस्ती के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार और कानपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि सभी झुग्गी वासियों से आवेदन लेकर सरकारी योजना के तहत उनका पुनर्वास करें. तब तक विवादित स्थल पर कोई विकास कार्य या तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं किया जाएगा.

KDA ने 3 सितंबर को जारी किया नोटिस: झुग्गी वासी प्रीति और 75 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने दिया. याची के अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र का कहना था कि याचीगण अशिक्षित और गरीब लोग हैं. वह पिछले 60 वर्षों के झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं. 3 सितंबर को विशेष कार्याधिकारी कानपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है.

झुग्गी वासियों को कोई आवास नहीं मिला: अधिवक्ता का कहना था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में सर्वजन हिताय गरीब मालिकाना हक योजना शुरू की थी. मगर आज तक झुग्गी वासियों को कोई आवास नहीं मिला है. प्राधिकरण के अधिवक्ता का कहना था कि याचियों को सरकारी योजना के लिए कई बार अवसर दिया जा चुका है. कोर्ट ने कहा प्राधिकरण यह नहीं बता सका कि योजना के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था.