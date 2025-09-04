मेरठ : पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से एक बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहा है. यूपी वेस्ट के 14 जिलों के लिए बिजनेस प्लान के तहत अब अलग-अलग योजनाएं तैयार की हैं. कुल 931.43 करोड़ रुपये की धनराशि विभाग अब इन जिलों में खर्च करने वाला है. इसके लिये सरकार से भी मंजूरी मिल गई है.









उपकेन्द्रों की बढ़ाई जाएगी क्षमता : पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर ईशा दुहन ने इस बारे में ईटीवी भारत से बताया कि पश्चिमांचल विद्युत वेस्ट यूपी के उपभोक्ताओं के लिए काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि नोएडा, सहारनपुर, मुरादाबाद और गजरौला क्षेत्र मे सात नये बिजलीघर का निर्माण होगा. इसके अलावा उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी. अंडरग्राउंड ओवरहेड लाइनों का निर्माण, बाइफरकेशन आदि कार्य कराए जाएंगे.

PVVNL की मैनेजिंग डायरेक्टर ईशा दुहन (Photo credit: ETV Bharat)

स्थानीय लोगों को मिलेगी राहत : उन्होंने बताया कि 33 केवी और 11 केवी लाइनों का सुदृढ़ीकरण, जर्जर तार, एबी केबिल समेत पोल बदलने, गार्डिंग, अर्थिंग आदि के कार्य विभाग कराएगा. वहीं नोएडा मे दुरयाई और शाहबेरी में बिजलीघरों का निर्माण होगा. जिससे निश्चित ही ट्रिपिंग और ओवर लोड की समस्या से सैकड़ों सोसायटी में रहने वाले नागरिकों और स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी.

उपकेंद्र का किया जाएगा निर्माण : उन्होंने बताया कि सहारनपुर जिले में 33 और 11 केवी चिलकाना-2 उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा. जिससे कि वहां ट्रिपिंग और फॉल्ट जैसी समस्याओं से लोगों को मुक्ति मिल सकेगी. इससे वहां नए उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देना भी आसान होगा. मुरादाबाद जिले में भी कई कार्य होने हैं. जिले के सीतापुरी-2 और ताजपुर माफी मे नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे. ऐसा करने से पुराने उपकेंद्रों से भार कम हो जाएगा, जिससे कि उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिल जाएगी.





पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (Photo credit: ETV Bharat)

धामपुर टाउन और अहमदयार खान में उपकेन्द्र का निर्माण : अमरोहा जिले के गजरौला में 33 व 11 केवी धामपुर टाउन और अहमदयार खान में उपकेन्द्र का निर्माण होगा. वहां के उपभोक्ताओं को इससे ओवरलोडिंग व ट्रिपिंग मे राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा. वहीं उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग, लो-वोल्टेज, ओवर लोडिग जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि गर्मियों में उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतें होती हैं, उससे पहले सभी कार्य पूरे करने हैं, ताकि गर्मियों में समस्याओं का सामना न करना पड़े. उन्होंने बताया कि बिजनेस प्लान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वीजन डाक्यूमेन्ट तैयार किया गया है, जिससे स्वाभाविक है, डिस्काॅम के सभी 14 जिलों के उपभोक्ताओं को लाभ होगा.





पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ऐसे करेगा खर्च : 2025-26 के लिए 931.43 करोड़ की लागत से विद्युत प्रणाली के उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य किए जाएंगे. जिस पर 54.09 करोड़ रुपये की लागत से सात नए 33/11 केवी उपकेंद्र बनेंगे. वहीं 66.29 करोड़ रुपये की लागत से बिछाई अंडरग्राउंड और ओवर हैड 33 केवी लाईनें बिछाई जाएंगी. 113.38 करोड़ की लागत से 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमतावृद्धि बढ़ाने के लिए कार्य होंगे. 46.9 करोड़ रुपये की लागत से 11 केवी अंडरग्राउंड और ओवर हैडलाइनों का निर्माण एवं बाइफरकेशन किया जाएगा.



इसके अलावा 96.48 करोड़ रुपये की लागत से 11/.04 केवी विद्युत वितरण उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि होगी. 72.69 करोड़ रुपये की लागत से 11/.4 केवी वितरण उपकेन्द्रों का निर्माण होगा. इसके साथ ही 41.86 करोड़ की लागत से 33 केवी लाइनों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा. 43.61 करोड़ की लागत से 11 केवी लाइनों के सुदृढ़ीकरण का कार्य होगा. वहीं 42.14 करोड़ रुपये जर्जर तार एबी केबिल, पोल बदलने गार्डिंग, अर्थिंग के काम पर खर्च होंगे.



इसके साथ ही 216.63 करोड़ की लागत से 33/11 केवी उपकेंद्रों का सुदृढ़ीकरण एवं प्रोटेक्शन, वितरण परिवर्तकों का सुदृढ़ीकरण एवं प्रोटेक्शन तथा लाइनों से संबंधित प्रोटेक्शन के कार्य किए होंगे. 160.70 करोड़ की लागत से विद्युत कार्यशाला से संबंधित अलग-अलग कार्य होंगे. भंडार केंद्रों से संबंधित कार्य और अन्य कार्य कराए जाएंगे. बता दें कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के अंतर्गत मेरठ समेत बागपत, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर और शामली जिले आते हैं. इन जिलों में लगभग दो करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं.



यह भी पढ़ें : लापरवाह अफसरों पर PVVNL की MD का एक्शन; 1 अधीक्षण अभियंता, 4 अधिशासी अभियंता सस्पेंड