Good News! DTC की 533 क्लस्टर बसें अभी नहीं होंगी बंद, जुलाई तक मिली राहत - 533 CLUSTERS BUS WILL RUN TILL JULY

दिल्लीवालों के लिए राहत की खबर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 15, 2025 at 12:04 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 12:52 PM IST 2 Min Read

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली में गर्मी के मौसम व बढ़ती भीड़भाड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो क्लस्टरों (क्लस्टर 7 व 8) की कुल 533 पुरानी बसों की सेवाएं जुलाई तक जारी रखने का निर्णय लिया है. ये फैसला खासतौर पर उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है जो रोजाना इन बसों के रूटों पर सफर करते हैं और वह सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं. DTC बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर (SOURCE: ETV BHARAT) जुलाई 2025 तक सफर कर सकते हैं यात्री बता दें कि क्लस्टर योजना के तहत संचालित 500 से अधिक पुरानी बसों का संचालन तकनीकी कारणों व अनुबंध समाप्ति के चलते बंद होना था. इससे राजधानी में कई रूटों पर यात्रियों को बसों की कमी से सुविधा हो सकती थी, लेकिन परिवहन विभाग की याचिका पर न्यायालय ने पुराने आदेश को स्थगित करते हुए बसों को चलाने की अनुमति दे दी है. इससे अब यात्री जुलाई 2025 तक इन बसों से सफर कर सकते हैं.

41 लाख लोग रोजाना बसों में करते हैं सफर डीटीसी के एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में रोजाना करीब 41 लाख यात्री बसों में सफर करते हैं. विभिन्न क्षेत्रों में रोजाना लाखों लोग क्लस्टर बसों में यात्रा करते हैं. खासकर गर्मी के मौसम में ये सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं. यदि ये बसें बंद होती हैं तो मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन पर अत्यधिक बोझ पड़ता. साथ ही यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता. जुलाई तक सेवाएं देंगी ये बसें (SOURCE: ETV BHARAT) दिल्ली को कोने-कोने से जोड़ती हैं ये बसें इन 533 बसों में से 295 क्लस्टर 7 व 238 क्लस्टर 8 के तहत चल रही हैं, जो शहर के उत्तर-पूर्व, पश्चिमी, दक्षिणी व बाहरी इलाकों को जोड़ती हैं. ये बसें सुबह व शाम के व्यस्त समय में विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों के लिए सहायक साबित होती हैं. नई बसें लाने की है योजना

दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि पुरानी बसों के स्थान पर जल्द ही नई इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें लाई जाएंगी. इसके लिए प्रक्रिया चल रही है. जब तक नई बसें सेवा में नहीं आतीं हैं तब तक इन क्लस्टर बसों का संचालन राजधानी के यात्रियों को राहत देगा. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में मदद करेगा. ये भी पढ़ें- दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, DTC बस डिपो के कमर्शियल इस्तेमाल को दी मंजूरी , होगी करोड़ों की कमाई

