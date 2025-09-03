रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आपदाग्रस्त इलाकों में खाने-पीने की सामग्री पहुंचाने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसी कड़ी में मौसम खुलने से जहां जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली तो वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भी पहुंचाई गई. वहीं, प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, बिजली की आपूर्ति बहाल करने के साथ ही संपर्क मार्गों को भी दुरुस्त किया जा रहा है.

बता दें कि बुधवार यानी 3 सितंबर को जैसे ही मौसम साफ हुआ, वैसे ही अगस्त्यमुनि खेल मैदान से हेलीकॉप्टर की मदद से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रसद सामग्री पहुंचाई गई. हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्र उछोला में राहत सामग्री एवं आवश्यक रसद की आपूर्ति दोबारे शुरू की गई है. वहीं, अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है.

ग्राम पंचायत स्यूर के स्यूर, बकोला और बरसाल तोक के आपदा प्रभावित 60 परिवारों को उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी लीलाधर बिष्ट, पूर्ति निरीक्षक और ग्राम प्रधान माहेश्वरी नेगी की मौजूदगी में राशन किट एवं 5 सोलर लाइट वितरित की गई. साथ ही इमरजेंसी के लिए ग्रामीणों की मांग पर ग्राम प्रधान को दो बड़े टेंट भी उपलब्ध करवाए गए.

तालजामण ग्राम के थपौनी तोक में पेयजल आपूर्ति पहुंचाने के लिए पीवीसी पाइप पहुंचाए जा रहे हैं. वहीं, खाट-किमाणा क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई बहाल कर दी गई है. इसके साथ ही सुमाड़ी जल योजना का कार्य प्रगति पर है. आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं. प्रशासन की सक्रियता से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से पहुंचाई जा रही है.

हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई राहत सामग्री (सोर्स- District Administration)

आपदाग्रस्त इलाको में गूंजी किलकारी: बुधवार को दो सुरक्षित प्रसव कराए गए. जिसमें जखोली के उछोला की संगीता पत्नी कुशल सिंह ने एक कन्या शिशु को जन्म दिया. यह प्रसव घर पर एएनएम बीना नेगी, सीएचओ दामिनी सजवान, दाई गोथियारी देवी और आशा कार्यकर्ता दीपा की देखरेख में हुआ.

वहीं, जखोली के बक्सीर क्षेत्र के खोड़-डांगी गांव में नीता देवी पत्नी बीरपाल सिंह (उम्र 26 वर्ष) का प्रसव भी सुरक्षित रूप से कराया गया. इस प्रसव के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी खुशपाल के नेतृत्व में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बारिश के बीच जंगल से होते हुए करीब 6-7 किलोमीटर पैदल यात्रा कर बक्सीर गांव पहुंची. जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ के सहयोग से प्रसव कराया. जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

"आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विभाग की 6 टीमें तैनात की गई हैं. प्रत्येक टीम में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं, जो लगातार फील्ड में कार्य कर रहे हैं. विभाग न केवल डिलीवरी करवा रहा है, बल्कि प्रभावित लोगों को हर प्रकार की चिकित्सकीय परामर्श और दवाएं भी उपलब्ध करा रहा है. 1 टीम को बकसिर बांगर में तैनात किया गया है. जबकि, 5 अन्य टीमों में पूर्वी बांगर, भुनालगांव, खौड़ एवं डांगी, तालजामण, बड़ेथ, उछोला में तैनात किया गया है." - डॉ. राम प्रकाश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

बसुकेदार के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का होगा पुनर्वास: केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बुधवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र डुंगर-भटवाड़ी ,बड़ेथ, पाटियूं और छेनागाड़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से मुलाकात की. इस दौरान तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. विधायक नौटियाल ने आपदा राहत केंद्रों में प्रभावित ग्रामीणों से मिलकर उनकी व्यवस्थाओं को देखा.

उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण व क्षति का आकलन कर जल्द से जल्द पुनर्वास के कार्यों के लिए निर्देशित किया. प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर विधायक नौटियाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है. विभिन्न जगहों पर बाधित मोटर मार्ग को पाटियूं तक दुरुस्त किया गया है और आवाजाही सुचारू हो गई है. तालजामण तक मोटर मार्ग को खोलने का काम लगातार किया जा रहा है. आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों की हरसंभव मदद करने के साथ ही पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है.

