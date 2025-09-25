दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी को राहत; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए रिहा करने के आदेश
साल 2017 में दुष्कर्म-पॉक्सो एक्ट में हुई थी 10 साल की जेल, कारागार में बीत गए 13 साल.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अभियुक्त को राहत दी है. कोर्ट ने सजा संशोधित करते हुए युवक को पॉक्सो में 10 साल की सजा सुनाई है. अभियुक्त 13 साल से जेल में बंद है, इसे देखते हुए कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया है.
गुरुवार को यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह व न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की खंडपीठ ने मुन्ना लाल की ओर से दाखिल जेल अपील पर दिया.
थाना कीडगंज प्रयागराज निवासी मुन्ना लाल पर पीड़िता के पिता ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ रेप किया गया है. ट्रायल कोर्ट ने साल 2017 में दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में दोषी ठहराते हुए मुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद मुन्ना की ओर से जेल अधिकारियों के माध्यम से जेल अपील दाखिल की गई और सजा को चुनौती दी गई.
अधिवक्ता अतुल कुमार श्रीवास्तव व वकार अहमद ने दलील दी कि मेडिकल जांच रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म होने की पुष्टि नहीं हुई है. पॉक्सो में 10 साल से अधिक की सजा नहीं हो सकती है. 13 साल सजा काट चुका है. वह नैनी जेल में बंद है. ऐसे में उसे बरी किया जाना चाहिए.
इसके बाद कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद जेल अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसे तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया.
