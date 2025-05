ETV Bharat / state

अभी एक सप्ताह और लू से मिलेगी राहत, पूरे प्रदेश में थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश का अलर्ट - MP WEATHER UPDATE

मध्य प्रदेश का मौसम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 1:17 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 1:33 PM IST 3 Min Read

भोपाल: अरब सागर से हवा के साथ आ रही नमी के कारण प्रदेश के तापमान में काफी गिरावट आई है. कुछ जिलों में तापमान सामान्य से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी एक सप्ताह तक मौसम में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसके बाद तापमान में बढ़ोत्तरी होगी. वहीं मौसम विभाग ने आज पूरे मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलने का अनुमान है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 8 से 10 डिग्री तक गिरा पारा मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि बीते 3 से 4 दिनों में प्रदेश के तापमान में गिरावट हुई है. पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया है. वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. बीते 8 मई को नरसिंहपुर जिले में 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि रीवा और मंडला में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा. इसी तरह प्रदेश में गुरुवार की रात सबसे न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. खरगोन जिले के तापमान में 10.3 डिग्री, उज्जैन में 10 डिग्री, खंडवा में 9.6 डिग्री, भोपाल में 9.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई.

इसलिए तापमान में आई गिरावट मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी मध्य प्रदेश के ऊपर दो साइक्लोन सकुर्लेशन एक्टिव हैं. एक साइक्लोन सकुर्लेशन साउथ वेस्ट एमपी और दूसरा नॉर्थ ईस्ट एमपी के ऊपर सक्रिय है. वहीं नॉर्थ वेस्ट एमपी से एक ट्रफ लाइन ईस्ट एमपी की तरफ जा रही है. इसके साथ ही दूसरी ट्रफ लाइन साउथ वेस्ट एमपी से अरब सागर की ओर जाती दिख रही है. जिससे मध्य प्रदेश में लगातार नमी आ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. अगले एक सप्ताह ऐसा रहेगा मौसम आज अधिकतर जिलों में आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी. वहीं 10 मई को वेस्टर्न मध्य प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी थोड़ी कमजोर होगी. लेकिन सेंट्रल और साउथ एमपी में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलती रहेगी. जबकि 11 मई से एक बार फिर बारिश और थंडरस्टॉर्म में बढ़ोत्तरी होगी. सिस्टम 12 मई को और मजबूत होगा. इस दौरान अधिकतर जिलों में थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है. इस दौरान झोंकेदार हवाएं भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी. हालांकि 12 मई के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी हो सकती है. लेकिन 15 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा.

Last Updated : May 9, 2025 at 1:33 PM IST