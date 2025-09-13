ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत के आसार, आज हल्की बारिश की संभावना, AQI भी हुआ खराब

मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार और कल रविवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है.

दिल्ली एनसीआर में मौसम अपडेट
दिल्ली एनसीआर में मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2025 at 7:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते कई दिनों से बारिश न होने के कारण मौसम का तापमान लगातार बढ़ा हुआ है. राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर के बाद से अब तक बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते शहर में गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है. दिन के समय चिलचिलाती धूप और बढ़ता तापमान लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है.

शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)

आज हल्की बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार और कल रविवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान बादल छाए रहेंगे और हल्की हवाएं भी चलेंगी. जिससे गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है. इस बारिश से तापमान में भी मामूली लगभग 1 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है. हालांकि, इसके बाद मौसम फिर से साफ हो जाएगा और बादलों की आवाजाही लगी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 110 गुरुग्राम में 105 गाजियाबाद में 118 ग्रेटर नोएडा में 99 नोएडा में 96 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के अन्य अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। दिल्ली में अभी तक कई दिनों से बारिश न होने की वजह से दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक आप खराब होता जा रहा है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATEIMD DELHI FORECASTदिल्ली में आज का मौसमRAIN ALERT IN DELHIDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.