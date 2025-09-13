ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत के आसार, आज हल्की बारिश की संभावना, AQI भी हुआ खराब

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते कई दिनों से बारिश न होने के कारण मौसम का तापमान लगातार बढ़ा हुआ है. राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर के बाद से अब तक बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते शहर में गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है. दिन के समय चिलचिलाती धूप और बढ़ता तापमान लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है.

शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.

दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)

आज हल्की बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार और कल रविवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान बादल छाए रहेंगे और हल्की हवाएं भी चलेंगी. जिससे गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है. इस बारिश से तापमान में भी मामूली लगभग 1 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है. हालांकि, इसके बाद मौसम फिर से साफ हो जाएगा और बादलों की आवाजाही लगी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.