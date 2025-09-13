दिल्ली-NCR में गर्मी से राहत के आसार, आज हल्की बारिश की संभावना, AQI भी हुआ खराब
Published : September 13, 2025 at 7:39 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते कई दिनों से बारिश न होने के कारण मौसम का तापमान लगातार बढ़ा हुआ है. राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर के बाद से अब तक बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते शहर में गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है. दिन के समय चिलचिलाती धूप और बढ़ता तापमान लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है.
शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.
आज हल्की बारिश होने की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार और कल रविवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान बादल छाए रहेंगे और हल्की हवाएं भी चलेंगी. जिससे गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है. इस बारिश से तापमान में भी मामूली लगभग 1 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है. हालांकि, इसके बाद मौसम फिर से साफ हो जाएगा और बादलों की आवाजाही लगी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.
वायु गुणवत्ता का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 110 गुरुग्राम में 105 गाजियाबाद में 118 ग्रेटर नोएडा में 99 नोएडा में 96 अंक बना हुआ है.
राजधानी दिल्ली के अन्य अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। दिल्ली में अभी तक कई दिनों से बारिश न होने की वजह से दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक आप खराब होता जा रहा है.
