UPPCS परीक्षा के लिए बदला नमो भारत का समय, जानिए 12 अक्टूबर को कितने बजे से दौड़ेगी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस और वन क्षेत्र अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का रविवार, 12 अक्टूबर को आयोजन किया जाएगा. इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एनसीआरटीसी ने परीक्षा के दिन नमो भारत के संचालन के समय में बदलाव किया है.

दरअसल, परीक्षा के दिन नमो भारत की सेवाएं दो घंटे पहले शुरू होगी. मौजूदा समय में न्यू अशोक नगर से बीच मेरठ साउथ तक नमो भारत का संचालन होता है. एनसीईआरटीसी के इस फैसले से दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के परीक्षार्थियों को काफी सहूलियत होगी. एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स से मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार, 12 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच संचालित नमो भारत सेवाएं सुबह 8:00 बजे के बजे सुबह 6:00 से शुरू होगी, जो कि रात 10:00 बजे तक जारी रहेगी. यह निर्णय परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए लिया गया है, ताकि परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें और यात्रा में किसी प्रकार की बाधा ना आए.

दिए गए ये निर्देश: पीसीएस परीक्षा को लेकर गाजियाबाद के विजयनगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में हाल ही में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था. इसमें गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो. इसके लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए और परीक्षा को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरा करने के भी निर्देश दिए गए.