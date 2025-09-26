ETV Bharat / state

अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बड़ी राहत, एक साल के लिए टला EUDR कानून

एक्सपोर्टर पंकज भंडारी ने बताया कि यूरोपियन यूनियन का निर्णय बेहद लाभदायक है. सबसे महत्वपूर्ण है कि ईयू ने इस कानून में बदलाव की पहल की है. इससे कठोर नियमों में बदलाव की उम्मीद है. हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. भरत दिनेश ने कहा कि एक साल में एक्सपोर्टर्स इन कानून की पालना से जुड़ी प्रक्रियाएं समझ कर काम करने को तैयार हो सकेंगे. इस कठिन समय में सरकार को एक्सपोर्टर्स को सहयोग करना चाहिए ताकि इस इंडस्ट्रीज को स्थायित्व मिल सके.

जोधपुर: अमेरिकी टैरिफ से हताश जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग की थोड़ी राहत मिली है. यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन (ईयूडीआर) कानून का क्रियान्वयन एक साल टाल दिया है. अब यह कानून 30 दिसंबर 2026 से लागू होगा. पहले 30 दिसंबर 2025 से क्रियान्वयन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. अमेरिका, चीन, कनाडा और भारत समेत 36 देशों के विरोध के चलते इसे एक साल क्रियान्वयन रोका है. इससे जोधपुर के निर्यातकों को कठिन समय में थोड़ी राहत मिलेगी.

टैरिफ ने किया हलकान: देश का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट भारी परेशानियों से जूझ रहा है. सर्वाधिक एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है, लेकिन वहां से 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा से वहां का एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है. इसी बीच साल के आखिरी दिनों में ईयूडीआर भी लागू होने का संकट था. ईयूडीआर का सीधा असर उन वस्तुओं पर पड़ता है, जो वनों से जुड़े कच्चे माल या उत्पादों से संबंधित है. जैसे लकड़ी, फर्नीचर, रबर, कॉफी, सोया और अन्य उत्पाद. नियमों का उद्देश्य वनों की कटाई और पर्यावरणीय क्षति रोकना है, लेकिन समय-सीमा बढ़ने से व्यापार और निर्यात क्षेत्र को तैयारी का अतिरिक्त अवसर मिला है.

हैंडीक्राफ्ट का सामान (ETV Bharat Jodhpur)

यूरोप के बाजार में जगह बनाने का अवसर : एक्सपोर्टर राकेश चौरड़िया ने बताया कि इस कानून को लागू होने से रोकने से यूरोप के बाजार में जगह बनाने का अवसर ईयूडीआर कम्प्लाइंस को आगे बढ़ाने से बड़ी राहत मिलेगी. जोधपुर के निर्यात को यूरोप में बढ़ाने का मौका मिलेगा. यह फैसला न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संतुलन बनाएं रखने और विशेष रूप से जोधपुर की लकड़ी हस्तशिल्प उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

यह होती परेशानी: ईयूडीआर को पर्यावरण सुरक्षा के लिए बनाया गया है. इसके तहत एक्सपोर्टर्स को वुडन आइटम भेजने पर उपयोग में ली वुड के अवैध नहीं होने की पूर्ण रूप से पुष्टि करनी होगी, यानी वुड को काटने से लगाकर एक्सपोर्टर तक पहुंचने के पूरे चैनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे. इसमें से कोई भी कागज नहीं होने पर यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं हो पाता. एक्सपोर्टर भंडारी बताते हैं कि भारत जैसे देश में ऐसी पालना करना आसान नहीं है. अब नियम में बदलाव होगा तो फायदा होगा.

जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट का सामान निर्यात होता है (ETV Bharat Jodhpur)

30 फीसदी एक्सपोर्ट यूरोप से: जोधपुर से सर्वाधिक एक्सपोर्ट यूएसए में होता है. कुल एक्सपोर्ट का करीब 45 प्रतिशत एक्सपोर्ट यूएसए में होता है, लेकिन इसके बाद सर्वाधिक एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों में किया जाता है. यहां कुल एक्सपोर्ट का करीब 30 प्रतिशत एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ईयूडीआर लागू होने के बाद बाध्यताएं बढ़ जाती और बायर्स ने भी इस संबंध में डॉक्यूमेंट मांगना शुरू कर दिया था. एक साल के लिए कानून स्थगित करने से राहत मिली है. ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी फायदा मिलेगा.