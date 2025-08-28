ETV Bharat / state

देश के दिग्गज व्यापारिक घरानों को भाया गोरखपुर; अडानी ग्रुप को GIDA ने उद्योग लगाने के लिए दी जमीन - GORAKHPUR NEWS

कोका कोला को भी GIDA ने आवंटित की जमीन, रिलायंस ग्रुप और श्री सिमेंट ने मांगी जमीन, 8500 को मिलेगा रोजगार.

Etv Bharat
अडानी ग्रुप को GIDA ने उद्योग लगाने के लिए दी जमीन, Reliance ने मांगी जमीन. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 10:56 AM IST

3 Min Read

गोरखपुर: दशकों तक जिस गोरखपुर में स्थानीय पूंजीपति भी औद्योगिक निवेश करने से घबराते थे, वहां अब देश के बड़े-बड़े व्यापारिक घराने अपनी यूनिट लगाने के लिए आ रहे हैं. गोरखपुर इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी (गीडा) की बढ़ती सुविधाओं के बाद इन कंपनियों ने प्रोजेक्ट लगाने की ओर कदम बढ़ा दिया है.

सरकार की प्रोत्साहनपरक नीतियों, कारोबारी सुगमता और शानदार कनेक्टिविटी से अब यहां नामी कंपनियों के आने की होड़ सी लगी है. निवेशकों की डिमांड के अनुरूप गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने न केवल लैंड बैंक समृद्ध किया है बल्कि साल दर साल औद्योगिक भूखंडों का आवंटन भी तेज किया है.

वर्तमान वित्तीय वर्ष में तो गीडा ने अब तक 54 नई यूनिट्स के लिए रिकॉर्ड 182 एकड़ जमीन का आवंटन किया है. इससे 5800 करोड़ रुपये के नए पूंजी निवेश के साथ 8500 लोगों के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

गोरखपुर में अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की नई यूनिट और कोका कोला के प्रमुख बॉटलर अमृत बॉटलर्स ने भी यूनिट लगाने को जमीन ले ली है. यही नहीं, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और श्री सीमेंट्स ने भी निवेश की उत्सुकता दिखाते हुए गीडा से औद्योगिक जमीन मांगी है.

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत होकर गोरखपुर औद्योगिक नक्शे पर भी चमक गया है. योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से औद्योगिक प्रगति के साथ अपराध पर नियंत्रण का ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ कि देश की बड़ी-बड़ी कंपनियां, यहां तक कि मल्टीनेशनल भी इंडस्ट्री लगा रही हैं.

औद्योगिक प्रगति के नए कालखंड में पिछले 5 साल की बात करें तो गीडा को 9445 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले. इसके जरिये 22922 रोजगार सृजन संभव हुआ. इसमें मल्टीनेशनल ब्रांड पेप्सिको, केयान डिस्टिलरी, ज्ञान डेयरी, टेक्नोप्लास्ट और केंद्रीय भंडारण निगम, कपिला कृषि उद्योग, एपीएल अपोलो ट्यूब्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

श्री सीमेंट्स की टीम पहले ही जमीन देखने के लिए दौरा कर चुकी है. जबकि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि मंगलवार को विजिट पर आए थे. अपने पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के साथ गीडा ने गोरखपुर के दक्षिणांचल में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को भी औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है. गत दिनों यहां दो बड़े औद्योगिक निवेश के लिए जमीन का आवंटन किया जा चुका है.

गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर में निवेश और औद्योगिक विकास का शानदार इको सिस्टम तैयार हुआ है. गीडा की ओर से निवेशकों की मांग और पसंद के अनुरूप जमीन उपलब्ध कराई जा रही है. इसका नतीजा यह है कि यहां औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहा है.

औद्योगिक परियोजनाओं को आवंटित जमीन से प्रस्तावित निवेश

  • श्रेयश डिस्टिलरीज 2667 करोड़ रु.
  • अंबुजा सीमेंट (अडानी ग्रुप) 1400 करोड़ रु.
  • अमृत बॉटलर्स (कोका कोला) 800 करोड़ रु.
  • केयान डिस्टिलरीज 600 करोड़ रु.
  • विजन परेन्टल (फार्मास्युटिकल)100 करोड़ रु.

आगामी प्रस्तावित निवेश प्रस्ताव

  • रिलायंस सीपीएल 1000 करोड़ रु.
  • श्री सीमेंट्स 500 करोड़ रु.
  • लाइफकेयर्स हॉस्पिटल 500 करोड़ रु.
  • ईएसआईसी 150 करोड़ रु.
  • डीपीएस 50 करोड़ रु.

ये भी पढ़ेंः गीडा में उद्योग लगाने पर जोर; प्रदूषण नियंत्रण के लिए CETP की स्थापना भगवान भरोसे, 56 फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में जा रहा

गोरखपुर: दशकों तक जिस गोरखपुर में स्थानीय पूंजीपति भी औद्योगिक निवेश करने से घबराते थे, वहां अब देश के बड़े-बड़े व्यापारिक घराने अपनी यूनिट लगाने के लिए आ रहे हैं. गोरखपुर इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी (गीडा) की बढ़ती सुविधाओं के बाद इन कंपनियों ने प्रोजेक्ट लगाने की ओर कदम बढ़ा दिया है.

सरकार की प्रोत्साहनपरक नीतियों, कारोबारी सुगमता और शानदार कनेक्टिविटी से अब यहां नामी कंपनियों के आने की होड़ सी लगी है. निवेशकों की डिमांड के अनुरूप गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने न केवल लैंड बैंक समृद्ध किया है बल्कि साल दर साल औद्योगिक भूखंडों का आवंटन भी तेज किया है.

वर्तमान वित्तीय वर्ष में तो गीडा ने अब तक 54 नई यूनिट्स के लिए रिकॉर्ड 182 एकड़ जमीन का आवंटन किया है. इससे 5800 करोड़ रुपये के नए पूंजी निवेश के साथ 8500 लोगों के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है.

गोरखपुर में अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की नई यूनिट और कोका कोला के प्रमुख बॉटलर अमृत बॉटलर्स ने भी यूनिट लगाने को जमीन ले ली है. यही नहीं, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और श्री सीमेंट्स ने भी निवेश की उत्सुकता दिखाते हुए गीडा से औद्योगिक जमीन मांगी है.

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत होकर गोरखपुर औद्योगिक नक्शे पर भी चमक गया है. योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से औद्योगिक प्रगति के साथ अपराध पर नियंत्रण का ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ कि देश की बड़ी-बड़ी कंपनियां, यहां तक कि मल्टीनेशनल भी इंडस्ट्री लगा रही हैं.

औद्योगिक प्रगति के नए कालखंड में पिछले 5 साल की बात करें तो गीडा को 9445 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले. इसके जरिये 22922 रोजगार सृजन संभव हुआ. इसमें मल्टीनेशनल ब्रांड पेप्सिको, केयान डिस्टिलरी, ज्ञान डेयरी, टेक्नोप्लास्ट और केंद्रीय भंडारण निगम, कपिला कृषि उद्योग, एपीएल अपोलो ट्यूब्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

श्री सीमेंट्स की टीम पहले ही जमीन देखने के लिए दौरा कर चुकी है. जबकि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि मंगलवार को विजिट पर आए थे. अपने पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के साथ गीडा ने गोरखपुर के दक्षिणांचल में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को भी औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है. गत दिनों यहां दो बड़े औद्योगिक निवेश के लिए जमीन का आवंटन किया जा चुका है.

गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर में निवेश और औद्योगिक विकास का शानदार इको सिस्टम तैयार हुआ है. गीडा की ओर से निवेशकों की मांग और पसंद के अनुरूप जमीन उपलब्ध कराई जा रही है. इसका नतीजा यह है कि यहां औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहा है.

औद्योगिक परियोजनाओं को आवंटित जमीन से प्रस्तावित निवेश

  • श्रेयश डिस्टिलरीज 2667 करोड़ रु.
  • अंबुजा सीमेंट (अडानी ग्रुप) 1400 करोड़ रु.
  • अमृत बॉटलर्स (कोका कोला) 800 करोड़ रु.
  • केयान डिस्टिलरीज 600 करोड़ रु.
  • विजन परेन्टल (फार्मास्युटिकल)100 करोड़ रु.

आगामी प्रस्तावित निवेश प्रस्ताव

  • रिलायंस सीपीएल 1000 करोड़ रु.
  • श्री सीमेंट्स 500 करोड़ रु.
  • लाइफकेयर्स हॉस्पिटल 500 करोड़ रु.
  • ईएसआईसी 150 करोड़ रु.
  • डीपीएस 50 करोड़ रु.

ये भी पढ़ेंः गीडा में उद्योग लगाने पर जोर; प्रदूषण नियंत्रण के लिए CETP की स्थापना भगवान भरोसे, 56 फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में जा रहा

For All Latest Updates

TAGGED:

INVESTMENT IN GORAKHPURRELIANCE GROUP INVEST IN GORAKHPURADANI GROUP INVEST IN GORAKHPURCOCA COLA INVEST IN GORAKHPURGORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आज बच्चे-टीचर साथ डांस करते हैं, हम तो खुलकर बोल भी नहीं पाते थे...शुभांशु शुक्ला पहुंचे अपने स्कूल, बचपन की यादें शेयर कीं

यूपी में इको-टूरिज्म को लगेंगे पंख; लखीमपुर की चंदन चौकी में वेलनेस सेंटर, एडवेंचर एक्टिविटी की मिलेगी सुविधा, जानें योगी सरकार का प्लान

LDA का ऐलान; नई कॉलोनियों में जमीन देने वाले किसानों को 8 दिन में मिलेगा 4 गुना मुआवजा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दशहरा, दिपावली, छठ पर यात्रियों को राहत, रांची-गोरखपुर के बीच चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.