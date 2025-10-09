भारतीय ब्रांडों की विश्वसनीयता उनकी वैश्विक पहुंच की कुंजी: सीएम रेखा गुप्ता
आईएमसी के नौवें संस्करण को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने वाली हर तकनीक में भारतीयों का योगदान होना चाहिए
Published : October 9, 2025 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को स्वदेशी उत्सव 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में अपनी पहचान मजबूत करने के लिए स्वदेशी से बेहतर कोई माध्यम नहीं है. आजादी के समय से लेकर आज तक हम स्वदेशी के लिए संघर्ष करते रहे हैं.
सीएम ने भारतीय ब्रांडों की विश्वसनीयता' स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उनका उपयोग दुनिया भर में हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वदेशी' विजन को साकार किया जा सके. यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 के नौवें संस्करण को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने वाली हर तकनीक में भारतीयों का योगदान होना चाहिए.
VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) inaugurates Swadeshi Utsav 2025.
pic.twitter.com/6Kka7c42Fi
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "जब प्रधानमंत्री 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी' की बात करते हैं, तो उनका मतलब केवल छोटे उद्यमों से ही नहीं, बल्कि रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से भी होता है." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत को न केवल अपने लोगों की जरूरत की हर चीज़ का उत्पादन करना चाहिए, बल्कि दुनिया भर में उसकी आपूर्ति करने की स्थिति में भी होना चाहिए. सीएम ने आगे कहा, 'हम दूसरे देशों के ब्रांडों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हमें भारतीय ब्रांडों की विश्वसनीयता स्थापित करनी होगी ताकि पूरी दुनिया उनका इस्तेमाल करे.'
#WATCH | दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने स्वदेशी उत्सव कार्यक्रम पर कहा, " आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी मुख्यमंत्री ने भी बताया कि यदि हम 100% स्वदेशी को अपनाते हैं तो कोई दूसरा देश हमारी तरफ नहीं देख सकता है... भारत के लोगों के हुनर की कीमत पूरी…
वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने स्वदेशी उत्सव कार्यक्रम पर कहा कि आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है. हमारी मुख्यमंत्री ने भी बताया कि यदि हम 100% स्वदेशी को अपनाते हैं तो कोई दूसरा देश हमारी तरफ नहीं देख सकता है. भारत के लोगों के हुनर की कीमत पूरी दुनिया तो समझ रही है, लेकिन भारत को भी समझनी होगी. दीपावली के पवित्र त्यौहार पर अगर आप प्रभु राम की खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वदेशी चीजें ही खरीदें. इस पर्व में भारत माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होगी.
