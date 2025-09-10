ETV Bharat / state

नीतीश मिश्रा की पुस्तक 'बिहार है तैयार' का विमोचन, बोले- '90 के दशक से लेकर नीतीश राज तक का जिक्र'

पटना: बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा लिखी गई किताब "बिहार है तैयार" का विमोचन किया गया. इस विमोचन समारोह में बिहार के उद्योग जगत से जुड़े हुए कई संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए. किताब में 2005 से 2025 तक बिहार के लिए कैसे टर्निंग पॉइंट हुआ इसका संकलन है.

2000 से 2025 तक का अनुभव: नीतीश मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि बिहार है तैयार पुस्तक, बिहार के 2005 से 2025 के विकास की कहानी पर आधारित है. 2005 से लेकर 2025 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह किताब लिखी है. 990 के दशक में जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, उस समय बिहार की क्या स्थिति थी अपने अनुभव के आधार पर लिखा है.

"उस दौर से निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को यहां तक पहुंचा दिया है. इस किताब के माध्यम से अपना जिक्र साझा किया है. इसके अलावे मेरी भी राजनीतिक जीवन अब 25 वर्ष की हो गई है, अपने राजनीतिक जीवन में कैसे और किन-किन दायित्वों का निर्वहन किया है, उन तमाम बातों का जिक्र है. विकसित भारत की यात्रा में विकसित बिहार कैसे हो बिहार का भविष्य 2047 तक कैसा होगा, इन बातों का हमने इस किताब में संकलन किया है."- नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री, बिहार

नीतीश मिश्रा की दूसरी किताब: नीतीश मिश्रा ने कहा कि उन्हें लिखने पढ़ने का शौक शुरू से रहा है. भगवान सबों के लिए कुछ न कुछ स्क्रिप्ट लिखकर उन्हें पृथ्वी पर भेजते हैं. 1999 में बिहार के पिछड़ेपन पर पहली किताब लिखी थी. "एनालिसिस ऑफ़ बिहार बैकवार्डनेस" पुस्तक में 1990 से लेकर 1999 तक बिहार की क्या स्थिति थी, उसपर लिखा था.

उद्योग मंत्री ने कहा कि 'बिहार है तैयार' मेरी लिखी हुई दूसरी पुस्तक है. इसमें एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो विकास में लंबी उसकी खिंचाई है उस पर मैंने यह किताब लिखी है. 2005 में विधानसभा के दो चुनाव हुए फरवरी में किसी को बहुमत नहीं मिला तो विधानसभा भंग कर दिया गया और नवंबर 2005 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ. उन्हें विश्वास है कि आने वाला समय बिहार का है और बिहार के इंडस्ट्री के लिए यह दौर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है.

राजनीति में 25 साल: उन्होंने कहा, "मैंने इंग्लैंड में रहकर पढ़ाई की और वहां से आने के बाद लौटा तो मेरे मन में बिहार के लिए कुछ करने का विजन था. 2000 में पहला चुनाव हारा. 2005 में वह चुनाव जीते और सौभाग्य की विधायक पद की शपथ लेने से पहले मैं मंत्री बना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे मंत्री बनने का अवसर दिया.