ETV Bharat / state

नीतीश मिश्रा की पुस्तक 'बिहार है तैयार' का विमोचन, बोले- '90 के दशक से लेकर नीतीश राज तक का जिक्र'

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा लिखी किताब 'बिहार है तैयार' का विमोचन किया गया. नीतीश मिश्रा की ये दूसरी किताब है.

Nitish Mishra book released
नीतीश मिश्रा की पुस्तक का विमोचन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2025 at 5:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा लिखी गई किताब "बिहार है तैयार" का विमोचन किया गया. इस विमोचन समारोह में बिहार के उद्योग जगत से जुड़े हुए कई संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए. किताब में 2005 से 2025 तक बिहार के लिए कैसे टर्निंग पॉइंट हुआ इसका संकलन है.

2000 से 2025 तक का अनुभव: नीतीश मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि बिहार है तैयार पुस्तक, बिहार के 2005 से 2025 के विकास की कहानी पर आधारित है. 2005 से लेकर 2025 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह किताब लिखी है. 990 के दशक में जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, उस समय बिहार की क्या स्थिति थी अपने अनुभव के आधार पर लिखा है.

नीतीश मिश्रा की पुस्तक का विमोचन (ETV Bharat)

"उस दौर से निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को यहां तक पहुंचा दिया है. इस किताब के माध्यम से अपना जिक्र साझा किया है. इसके अलावे मेरी भी राजनीतिक जीवन अब 25 वर्ष की हो गई है, अपने राजनीतिक जीवन में कैसे और किन-किन दायित्वों का निर्वहन किया है, उन तमाम बातों का जिक्र है. विकसित भारत की यात्रा में विकसित बिहार कैसे हो बिहार का भविष्य 2047 तक कैसा होगा, इन बातों का हमने इस किताब में संकलन किया है."- नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री, बिहार

नीतीश मिश्रा की दूसरी किताब: नीतीश मिश्रा ने कहा कि उन्हें लिखने पढ़ने का शौक शुरू से रहा है. भगवान सबों के लिए कुछ न कुछ स्क्रिप्ट लिखकर उन्हें पृथ्वी पर भेजते हैं. 1999 में बिहार के पिछड़ेपन पर पहली किताब लिखी थी. "एनालिसिस ऑफ़ बिहार बैकवार्डनेस" पुस्तक में 1990 से लेकर 1999 तक बिहार की क्या स्थिति थी, उसपर लिखा था.

उद्योग मंत्री ने कहा कि 'बिहार है तैयार' मेरी लिखी हुई दूसरी पुस्तक है. इसमें एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो विकास में लंबी उसकी खिंचाई है उस पर मैंने यह किताब लिखी है. 2005 में विधानसभा के दो चुनाव हुए फरवरी में किसी को बहुमत नहीं मिला तो विधानसभा भंग कर दिया गया और नवंबर 2005 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ. उन्हें विश्वास है कि आने वाला समय बिहार का है और बिहार के इंडस्ट्री के लिए यह दौर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है.

राजनीति में 25 साल: उन्होंने कहा, "मैंने इंग्लैंड में रहकर पढ़ाई की और वहां से आने के बाद लौटा तो मेरे मन में बिहार के लिए कुछ करने का विजन था. 2000 में पहला चुनाव हारा. 2005 में वह चुनाव जीते और सौभाग्य की विधायक पद की शपथ लेने से पहले मैं मंत्री बना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुझे मंत्री बनने का अवसर दिया.

सीएम नीतीश ने किया था फोन: नीतीश मिश्रा ने बताया कि 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उन्हें फोन कर मंत्रिमंडल में शामिल होने की जानकारी दी. मैं खुद हैरान था कि मुझे आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों फोन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मुझे याद है. उन्होंने मुझे फोन पर कहा था कि मैं आपको मंत्री बना रहा हूं. आइये मिलकर नया बिहार बनाते हैं.

युवाओं की सोच पर किताब: उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस किताब की लिखने के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह किताब बिहार के युवाओं का विवरण है जो मैंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा है जब 1990 के बाद बिहार की क्या स्थिति हो गई थी. किताब बिहार के उन युवाओं का दर्द आपको महसूस होगा जो संसाधन नहीं रहने के कारण पलायन को मजबूर हुए.

बिहार की हालत का जिक्र: नीतीश मिश्रा ने बताया कि इस पुस्तक में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, उस सरकार को क्या मिला था इसका भी जिक्र है. क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार-बार अपने स्वभाव में स्वीकार करते हैं. जब मुख्यमंत्री बने थे तो काम करने के लिए रेमिंगटन टाइपराइटर मिला था. 2005 से लेकर 2025 तक बिहार में विकास के पद पर कितनी सफलता हासिल की है उस संघर्ष और सफलता का जिक्र है.

सुशील मोदी का जिक्र: इस किताब में एक जिक्र उस समय के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का है, जिन्होंने बिहार के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं उनका योगदान के बारे में लिखा गया है. आज बिहार आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है. उसमें पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का काफी योगदान है जिसे हमेशा याद किया जाएगा.

बिहार की क्या होगी भूमिका: नीतीश मिश्रा ने बताया कि उनकी किताब आगे आने वाले समय में बिहार की क्या भूमिका होगी, कैसे देश के अन्य राज्यों के साथ बिहार तरक्की के क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चले, उन तमाम बातों का जिक्र है. केंद्र सरकार के द्वारा क्या-क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दुनिया के अन्य देशों की तरफ से क्या-क्या बिहार के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और बिहार कैसे इनका लाभ उठाए किताब के माध्यम से लोगों के बीच इसे पहुंचाने का प्रयास किया गया है.

ये भी पढ़ें

'बिहार का गांधी नीतीश कुमार', पुस्तक विमोचन के बाद CM से मिले अरुण गोविल और उदित नारायण - CM Nitish Kumar

जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के सियासी अनुभवों का दस्तावेज 'लोकतंत्र के पहरुआ', 2 मार्च को विमोचन

For All Latest Updates

TAGGED:

INDUSTRY MINISTER NITISH MISHRANITISH MISHRA BOOK RELEASED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

परिहार सीट पर BJP की जीत की हैट्रिक, 2025 में जलेगी RJD की 'लालटेन'? जानें समीकरण

2025 में NDA शासन का अंत, तेजस्वी यादव बनेंगे पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री : सुधाकर सिंह

जब-जब बदला पाला, लालू और नीतीश ने बदली सत्ता की तस्वीर, क्या 2015 के नतीजे को दोहराने की तैयारी में है महागठबंधन?

'मां' के बहाने महिला वोटरों पर निशाना, बिहार में सरकार बनाने में कितनी अहम है आधी आबादी की भूमिका?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.