ETV Bharat / state

राजौरी गार्डन अग्निकांड: फैशन डिजाइनर बनाना चाहती थी अमनदीप, मृतकों व घायल के परिजनों ने सुनाई व्यथा - RAJOURI GARDEN FIRE INCIDENT

राजौरी गार्डन में स्थित शोरूम में आग लगने के मामले में मृतकों के परिवार ने कार्रवाई की मांग की है. क्या कहा उन्होंने जानिए..

राजौरी गार्डन अग्निकांड
राजौरी गार्डन अग्निकांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन क्षेत्र में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीषण आग लगने से चार कर्मचारियों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान पायल (20), अमनदीप (22), आयुषी (22) और रवि (28) के रूप में की गई थी. वहीं हादसे में घायल संदीप (26) का इलाज चल रहा है. मृतक अमनदीप की बहन परमजीत कौर ने बताया कि हादसे के बाद हादसे की जानकारी शाम को 4:40 के आसपास एक फोन कॉल से मिली. बताया गया कि आपकी बहन को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है. इसके बाद अस्पताल से संदीप झा नामक व्यक्ति का फोन आया. जब तब परिवार के सभी लोग वहां पहुंचे, पता लगा कि अमनदीप की मौत हो चुकी है.

अमनदीप के परिवार में उसके माता पिता, बड़ी बहन और एक छोटा भाई है. परमजीत ने कहा कि अमनदीप मेरे लिए सबकुछ थी. कहने को तो मैं बड़ी थी, लेकिन आज तक जिस चीज पर मैंने हाथ रखा, उसने दिलाया जरूर. वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन सब खत्म हो गया.

परिजनों ने बयां किया दर्द (ETV BHARAT)

लगाया ये आरोप: वहीं अमनदीप की मां ने बताया कि वह फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उनसे जॉब करना शुरू कर दिया था. पिछले साल अक्टूबर से अमनदीप शोरूम में काम कर रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के वक्त जिस कमरे में सभी लोग फंसे थे, यदि उससे निकलने का कोई और रास्ता होता तो शायद सबकी जान बच जाती. शोरूम ओनर की लापरवाही के कारण सबकी जान गई. घटना से आहत अमनदीप के परिवार वाले इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शोरूम मालिक के खिलाफ मुकदम दर्ज होना चाहिए. साथ ही उसके अन्य शोरूम की भी जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसा हादसा न हो.

शोरूम में नहीं था ऑक्सीजन सिलेंडर: वहीं अमनदीप के पड़ोस में रहने वाली परमजीत कौर ने बताया कि यह चिंता की बात है कि इतने बड़े शोरूम में कर्मचारियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया. हादसे के बाद मालूम हुआ कि शोरूम ने एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे. हैरानी की बात है कि घटना के समय शोरूम का मालिक बच्चों को बचाने के बजाय वहां से भाग गया. जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए.

ICU में चल रहा इलाज: हादसे में फंसे लोगों को निकले में मदद करने में घायल हुए संदीप का फिलहाल इलाज चल रहा है. वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाले हैं. बीते 4 वर्षों से वह इस इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में काम कर रहे हैं. संदीप के भाई कुलदीप ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें शाम 4 बजे मिली थी. इसके बाद वह तुरंत दिल्ली आए. डॉक्टर ही बता पाएंगे कि वह कब तक ठीक हो जाएगा. गौरतलब है कि शोरूम ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है. पहली मंजिल, जहां आग लगी थी, उसे गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. अमन, पायल, रवि और आयुषी उसी मंजिल पर थे, जहां आग लगी. वे भागने से पहले वहां फंस गए. थे.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली: राजा गार्डन में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, 4 लोगों की मौत, परिवार ने मालिक को ठहराया जिम्मेदार

ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज-2 में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन क्षेत्र में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीषण आग लगने से चार कर्मचारियों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान पायल (20), अमनदीप (22), आयुषी (22) और रवि (28) के रूप में की गई थी. वहीं हादसे में घायल संदीप (26) का इलाज चल रहा है. मृतक अमनदीप की बहन परमजीत कौर ने बताया कि हादसे के बाद हादसे की जानकारी शाम को 4:40 के आसपास एक फोन कॉल से मिली. बताया गया कि आपकी बहन को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है. इसके बाद अस्पताल से संदीप झा नामक व्यक्ति का फोन आया. जब तब परिवार के सभी लोग वहां पहुंचे, पता लगा कि अमनदीप की मौत हो चुकी है.

अमनदीप के परिवार में उसके माता पिता, बड़ी बहन और एक छोटा भाई है. परमजीत ने कहा कि अमनदीप मेरे लिए सबकुछ थी. कहने को तो मैं बड़ी थी, लेकिन आज तक जिस चीज पर मैंने हाथ रखा, उसने दिलाया जरूर. वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन सब खत्म हो गया.

परिजनों ने बयां किया दर्द (ETV BHARAT)

लगाया ये आरोप: वहीं अमनदीप की मां ने बताया कि वह फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उनसे जॉब करना शुरू कर दिया था. पिछले साल अक्टूबर से अमनदीप शोरूम में काम कर रही थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के वक्त जिस कमरे में सभी लोग फंसे थे, यदि उससे निकलने का कोई और रास्ता होता तो शायद सबकी जान बच जाती. शोरूम ओनर की लापरवाही के कारण सबकी जान गई. घटना से आहत अमनदीप के परिवार वाले इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शोरूम मालिक के खिलाफ मुकदम दर्ज होना चाहिए. साथ ही उसके अन्य शोरूम की भी जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसा हादसा न हो.

शोरूम में नहीं था ऑक्सीजन सिलेंडर: वहीं अमनदीप के पड़ोस में रहने वाली परमजीत कौर ने बताया कि यह चिंता की बात है कि इतने बड़े शोरूम में कर्मचारियों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया. हादसे के बाद मालूम हुआ कि शोरूम ने एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे. हैरानी की बात है कि घटना के समय शोरूम का मालिक बच्चों को बचाने के बजाय वहां से भाग गया. जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए.

ICU में चल रहा इलाज: हादसे में फंसे लोगों को निकले में मदद करने में घायल हुए संदीप का फिलहाल इलाज चल रहा है. वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाले हैं. बीते 4 वर्षों से वह इस इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में काम कर रहे हैं. संदीप के भाई कुलदीप ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें शाम 4 बजे मिली थी. इसके बाद वह तुरंत दिल्ली आए. डॉक्टर ही बता पाएंगे कि वह कब तक ठीक हो जाएगा. गौरतलब है कि शोरूम ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है. पहली मंजिल, जहां आग लगी थी, उसे गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. अमन, पायल, रवि और आयुषी उसी मंजिल पर थे, जहां आग लगी. वे भागने से पहले वहां फंस गए. थे.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली: राजा गार्डन में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, 4 लोगों की मौत, परिवार ने मालिक को ठहराया जिम्मेदार

ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज-2 में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

For All Latest Updates

TAGGED:

राजौरी गार्डन अग्निकांडFIRE INCIDENT IN DELHIFOUR DEAD IN RAJOURI GARDENRAJOURI GARDEN FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित परिवारों में उम्मीद की किरण, केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025: क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत खेलेगा इस देश से मैच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.