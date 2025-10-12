ETV Bharat / state

देवघर में प्रसूता की मौत पर हंगामा, नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप, जांच समिति गठित

देवघर में गर्भवती मरीज की इलाज के दौरान मौत होने पर आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 2:26 PM IST

देवघर: सदर अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया.

इंजेक्शन लगाते ही बिगड़ने लगी थी महिला की हालत

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह प्रसव पीड़ा के बाद महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने सुरक्षित रूप से एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ ही देर बाद महिला को अचानक तेज दर्द हुआ. ड्यूटी पर तैनात नर्स ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी.

समय पर नहीं हुआ इलाज: परिजन

स्थिति को गंभीर होता देख अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो गई. जिसके बाद परिजन महिला का शव लेकर फिर से सदर अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया. आक्रोशित परिजनों का कहना था कि यदि नर्स और डॉक्टर समय पर सही उपचार करते तो महिला की जान बचाई जा सकती थी. महिला, देवघर के गिधनी पंचायत के कोठिया की रहने वाली थी. घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन में अफरातफरी मच गई.

तत्काल तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है. कुछ दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, यदि किसी भी स्वास्थ्यकर्मी या चिकित्सक की लापरवाही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: डॉ. युगल किशोर चौधरी, सिविल सर्जन

गौरतलब है कि देवघर के सरकारी और निजी अस्पतालों में लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के बार-बार निर्देश देने के बावजूद कुछ कर्मियों की मनमानी और उदासीनता रुकने का नाम नहीं ले रही है लेकिन अब देखना होगा कि इस ताजा घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग कितनी सख्ती दिखाता है और क्या लापरवाही पर कोई ठोस कार्रवाई होती है?

