नई दिल्ली: दिल्ली के युवा खिलाड़ियों व स्कूली बच्चों के लिए रेखा सरकार ने बीते माह मेडल जीतने पर नकद राशि का ऐलान करने के बाद अब बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अलग विभाग बनाने की घोषणा की है. गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में अलग-अलग इलाकों से आए एथलीटों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अलग से खेल व युवा मामलों के लिए अलग विभाग का गठन करेगी. उन्होंने साथ खड़े शिक्षा मंत्री आशीष सूद से इस बारे में आगे की कार्यवाही शुरू करने को कहा.

मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना: दिल्ली सरकार ने पिछली 22 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में खेल और खिलाड़ियों के हित में बड़ा फैसला लिया था. कैबिनेट में ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की गई थी, जिसके साथ ही दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जो अंतरराष्ट्रीय विजेताओं को सर्वाधिक इनाम राशि देने वाला हो गया है. आज खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो चाहती है सरकार ने अलग-अलग प्रतियोगिता के लिए राशि का प्रावधान किया है वह खिलाड़ी लें.

खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना (ETV Bharat)

दिल्ली सरकार का खेलों के लिए बजट: दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को अब स्वर्ण पदक के लिए 7 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपये दिए जाने का फैसला लिया है. एशियाई खेलों और पैरा एशियन खेलों में स्वर्ण के लिए 3 करोड़ रुपये, रजत के लिए 2 करोड़ रुपये, और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

कॉमनवेल्थ गेम्स और पैराकॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को स्वर्ण के लिए 2 करोड़ रुपये, रजत के लिए 1.5 करोड़ रुपये और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों की राशि को भी बढ़ाया गया है. अब स्वर्ण पदक विजेता को 11 लाख रुपये, रजत विजेता को 5 लाख और कांस्य विजेता को 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा. यह नकद राशि पूरे देश में अब सबसे अधिक है.

युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाना उद्देश्य: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने व स्कूल स्तर से ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, उपकरण, पोषण और मनोवैज्ञानिक समर्थन देना चाहती है, ताकि वे वैश्विक मंचों पर प्रदर्शन कर सकें. उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ का उद्देश्य न केवल खेलों को बढ़ावा देना है, बल्कि खिलाड़ियों का दिल्ली के प्रति गर्व और जुड़ाव जगाना है, ताकि वे दिल्ली में ही अपनी प्रतिभा का विकास करें और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पदक जीतकर दिल्ली का नाम रोशन करें.

दिल्ली सरकार का यह कदम खिलाड़ियों में ऊर्जा पैदा करेगा: उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी के विभिन्न खेल क्षेत्रों के नवोदित और स्थापित खिलाड़ियों में ऊर्जा पैदा करेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और उसके संबद्ध संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघों या एसोसिएशनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, इसमें यात्रा, आवास, भोजन और टूर्नामेंट शुल्क के लिए 2 लाख रुपये तक के खर्चों की पूर्ति शामिल होगी.

मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए दिल्ली के मॉडल टाऊन से आए एथलीट सुरजीत सरदार, अरुणा और आस्था ने कहा कि वो नेशनल गेम में मेडल जीत चुके हैं और सरकार की इस योजना ने मनोबल बढ़ाने कााम किया है वह सरकार का धन्यवाद करने आये हैं. उनके कोच ने बताया कि आज मुख्यमंत्री विधानसभा में मिलेंगी तो तय समय पर वे यहां आएं, उन्हें अच्छा लगा.



