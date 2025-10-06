दिल्ली सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर किया छुट्टी का ऐलान, सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद
महर्षि वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे.
Published : October 6, 2025 at 9:18 AM IST
नई दिल्ली: महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन यानी 7 अक्टूबर को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे. इस मौके पर राजधानी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी.
महर्षि वाल्मीकि के आदर्श और योगदान
महर्षि वाल्मीकि भारतीय साहित्य के ‘आदिकवि’ माने जाते हैं और रामायण के रचयिता भी हैं. वे न केवल कवि थे बल्कि समाज में समानता, न्याय और मानवता के प्रतीक भी माने जाते थे. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनके जीवन और विचार आज भी समाज को सम्मान और गरिमा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए श्रद्धांजलि सभाएं और जुलूस निकाले जाएंगे.
क्या-क्या रहेगा बंद?
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंगलवार (7 अक्टूबर) को सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. इससे कर्मचारियों को अवकाश मिलेगा और जयंती के अवसर पर होने वाले आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. साथ ही, स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे, जिससे छात्रों को भी छुट्टी मिलेगी. यह निर्णय न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान माना जा रहा है. दिल्ली सरकार सोमवार को सचिवालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी. बयान में कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि के जीवन, व्यक्तित्व और शिक्षाओं पर चर्चा होगी.
