दिल्ली में बकाए पानी बिल माफी को लेकर रेखा सरकार लाने जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में पंजीकृत 27 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 16 लाख को पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हुए बिल मिले हैं.

बकाए पानी बिल पर दिल्ली सरकार का प्लान
बकाए पानी बिल पर दिल्ली सरकार का प्लान
Published : September 24, 2025 at 10:58 AM IST

Updated : September 24, 2025 at 11:27 AM IST

नई दिल्ली: दिल्लीवालों के बकाए पानी बिल माफी को लेकर रेखा सरकार दीपावली से पहले बड़ा फैसला लेने जा रही है. दिल्ली के करीब 27 लाख जल बोर्ड के उपभोक्ताओं में से करीब 16 लाख लोगों के पानी का बिल गड़बड़ पाए जाने पर सरकार उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आने वाली है. बढ़े हुए और बकाया पानी के बिलों से जूझ रहे लाखों परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से, दिल्ली सरकार इस दीपावली पर देर से भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज को माफ करने के लिए एकमुश्त माफी योजना शुरू कर सकती है.

दिल्ली जल बोर्ड के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया इस योजना को सैद्धांतिक मंज़ूरी पहले ही मिल चुकी है.

दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार शुरुआत में यह योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुरू की जाएगी, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए नहीं. उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा, नई प्रणाली चालू होते ही इसे लागू कर दिया जाएगा. इस कदम से लंबे समय से चल रहे बिलिंग विवादों से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर दबाव कम होगा.

जल मंत्री प्रवेश वर्मा उद्घाटन करते हुए (File image)
जल मंत्री प्रवेश वर्मा उद्घाटन करते हुए

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में पंजीकृत 27 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 16 लाख को पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हुए बिल मिले हैं. कई लोगों ने इस पर चिंता जताई और भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे जल बोर्ड की आय में कमी आई. पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना लाने का वादा किया था, लेकिन वह इसे लागू नहीं कर पाई. नई सरकार बनने के बाद इस साल जुलाई में, जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बढ़े हुए पानी के बिलों पर देर से भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज को माफ कर देगी.दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी बताते हैं, "अगर बिल माफी योजना के बाद भी कोई उपभोक्ता भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा. बिलों की ऑटोमेटिक गणना से ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से सुधार के लिए जल बोर्ड कार्यालयों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिल्ली जल बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, जहां कॉमर्शियल उपभोक्ताओं पर 66,000 करोड़ रुपये बकाया हैं, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं पर 15,000 करोड़ रुपये का बकाया है. दिल्ली सरकार के अधीन विभागों पर जल बोर्ड का 33,295 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि केंद्र सरकार की एजेंसियों पर 29,723.37 करोड़ रुपये बकाया हैं. दिल्ली नगर निगम पर 26,147 करोड़ रुपये का पानी का बिल बकाया है. केंद्र सरकार के अधीन, भारतीय रेलवे 21,530 करोड़ रुपये के साथ सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद 6,097 करोड़ रुपये के साथ दिल्ली पुलिस दूसरे स्थान पर है. एकमुश्त निपटान योजना से बोर्ड को काफी लाभ होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 2,500 करोड़ रुपये की अनुमानित आय होगी.

दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा
दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा

आम आदमी पार्टी सरकार ने भी तैयार किया था वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने 2023 के जून के महीने में दिल्ली जल बोर्ड ने एक वैज्ञानिक तरीके से कंप्यूटराइज वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई थी, जिसमें पुराने बढ़े हुए बिलों को एक बार में सेटलमेंट करने का एक फार्मूला तैयार किया गया था. तत्कालीन जलमंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना था इससे करीब 10.5 लाख कंज्यूमर जिनके बिलों पर कुछ ना कुछ विवाद है, उन्होंने अपने बिलों का भुगतान नहीं किया था, उनके पानी की खपत के असली बिलों को निकाल कर बिल जनरेट करने का प्रावधान रखा गया था. उनको सेटलमेंट के लिए वन टाइम ऑफर का प्रावधान रखा गया था. अगर किसी का पुराना बिल दो लाख रुपए का है और सेटलमेंट में उसको कहा जाता है कि वह 30 हज़ार जमा कर दे तो उसका पुराना सारा बिल क्लियर हो जाएगा और जीरो से उसके बिल की शुरुआत हो जाएगी. यह पॉलिसी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा पास कर दी गई थी मगर कुछ अफसरों के कारण इस पॉलिसी को कैबिनेट में नहीं लाया जा सका.

