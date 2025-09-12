दिल्ली में रामलीलाओं और दुर्गा पूजा के लिए कमेटी गठित, दो कैबिनेट मंत्री होंगे चेयरमैन
कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और इंद्राज सिंह बनाए गए चेयरमैन, विधायक भी सदस्य की भूमिका में होंगे.
Published : September 12, 2025 at 12:50 PM IST
नई दिल्ली: नवरात्रि के दौरान दिल्ली में आयोजित होने वाली रामलीलाओं और दुर्गा पूजा के लिए गठित कमेटी के दो चेयरमैन कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और इंद्राज सिंह बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा गठित इस कमेटी के दो चेयरमैन कैबिनेट मंत्रियों को बनाया गया है. इस कमेटी में विधायक भी सदस्य की भूमिका में होंगे.
रामलीलाओं और दुर्गा पूजा के लिए कमेठी गठित : दिल्ली में होने वाले धार्मिक आयोजनों में संभावित समस्याओं और अड़चनों का तुरंत समाधान करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कमेटी का उद्देश्य इन धार्मिक आयोजनों को लेकर संभावित समस्याओं और अड़चनों का तुरंत समाधान करना है. कमेटी के चेयरमैन के अलावे अन्य सदस्यों में विधायक अशोक गोयल, अनिल कुमार शर्मा, श्याम शर्मा, संजय गोयल, संदीप सहरावत नियुक्त किए गए हैं.
दुर्गा पूजा कमेटी के चेयरमैन होंगे मनजिंदर सिंह सिरसा : इस कमेटी में डिविजनल कमिश्नर नीरज सेमवाल सदस्य सचिव होंगे. उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा कमेटी के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बनाए गए हैं. इसके सदस्यों में विधायक नीरज बसोया, रविंद्र नेगी, चंदन चौधरी, करनैल सिंह शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कमेटी इन धार्मिक आयोजनों के आयोजकों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करेंगी, उनकी आवश्यकताओं और सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर सुनेगी और तत्काल निर्णय लेकर उन्हें राहत प्रदान करेगी.
पूजा समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम से सभी अनुमति : दिल्ली की रेखा सरकार ने इस बार रामलीलाओं और दुर्गापूजा को और अधिक भक्तिभाव और आस्था से मनाने के लिए विशेष निर्णय लिए हैं. इस बार रामलीला और दूर्गापूजा समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम से सभी अनुमति और एनओसी उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रत्येक समिति को अब आयोजन के लिए 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा सरकार की ओर से सफाई, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े से जोड़ने की अपील : मुख्यमंत्री ने आयोजकों से यह भी अपील की है कि वे अपने इस धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों में सामाजिक संदेश भी फैलाएं ताकि लोगों में जागरुकता आए और वे दिल्ली को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच रखें. मुख्यमंत्री ने आयोजकों से यह भी अपील की कि वे अपने आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितम्बर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े से भी जोड़ें.
6 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में हुई थी मामले पर विशेष बैठक : बता दें कि गत 6 सितंबर को इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में एक विशेष बैठक आयोजित की थी. जिसमें पूरी दिल्ली की रामलीला और दूर्गापूजा समितियों के पदाधिकारी मौजूद थे. बैठक में बिजली मंत्री आशीष सूद, कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा के अलावा कई विधायक, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष, एमसीडी कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
ये भी पढ़ें :