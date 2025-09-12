ETV Bharat / state

दिल्ली में रामलीलाओं और दुर्गा पूजा के लिए कमेटी गठित, दो कैबिनेट मंत्री होंगे चेयरमैन

दुर्गा पूजा के लिए कमेटी गठित ,दो कैबिनेट मंत्री होंगे चेयरमैन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 12, 2025 at 12:50 PM IST 3 Min Read