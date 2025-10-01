ETV Bharat / state

पूर्वाेत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस; 3 अक्टूबर से संचालन, इन रूटों पर यह रहेगा समय

ट्रेन में फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, बॉटल होल्डर, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स, आरामदायक सीटें.

पूर्वाेत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का अब नियमित संचलन तीन अक्टूबर से
पूर्वाेत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का अब नियमित संचलन तीन अक्टूबर से (Photo Credit; ETV BHARAT)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 1, 2025

लखनऊ: पूर्वाेत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का अब नियमित संचलन तीन अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार को मदार से 19623 मदार-दरभंगा साप्ताहिक एक्सप्रेस और पांच अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को दरभंगा से 19624 दरभंगा-मदार साप्ताहिक एक्सप्रेस के रूप में किया जाएगा. ये गैर-वातानुकूलित श्रेणी की प्रीमियम ट्रेन है.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 19623 मदार-दरभंगा साप्ताहिक एक्सप्रेस तीन अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार को मदार से 21.25 बजे चलकर किशनगढ़ से 21.40 बजे, जयपुर से 23.20 बजे, गांधीनगर जयपुर से 23.34 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन बांदीकुई से 00.55 बजे, मण्डावर महुवा रोड से 01.22 बजे, भरतपुर से 02.15 बजे, ईदगाह आगरा जं. से 03.10 बजे, टूण्डला से 05.05 बजे, इटावा से 06.05 बजे, फफूंद से 06.45 बजे, कानपुर सेंट्रल से 08.25 बजे, उन्नाव से 08.52 बजे चलेगी.

ऐशबाग से 10.10 बजे, बादशाहनगर से 10.33 बजे, गोमतीनगर से 10.43 बजे, बाराबंकी से 11.22 बजे, गोंडा से 12.45 बजे, मनकापुर से 13.11 बजे, बस्ती से 14.03 बजे, गोरखपुर से 16.00 बजे, कप्तानगंज से 17.03 बजे, सिसवा बाजार से 17.36 बजे, बगहा से 18.33 बजे, नरकटियागंज से 19.30 बजे, सिकटा से 19.47 बजे रवाना होगी. रक्सौल से 20.35 बजे, बैरगनिया से 21.12 बजे, सीतामढ़ी से 22.10 बजे, जनकपुर रोड से 22.34 बजे तथा कमतौल से 22.49 बजे छूटकर तीसरे दिन दरभंगा 00.45 बजे पहुंचेगी.

19624 दरभंगा-मदार साप्ताहिक एक्सप्रेस पांच अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को दरभंगा से 04.15 बजे चलकर कमतौल से 04.35 बजे, जनकपुर रोड से 04.54 बजे, सीतामढ़ी से 05.30 बजे, बैरगनिया से 06.02 बजे, रक्सौल से 07.25 बजे, सिकटा से 07.47 बजे, नरकटियागंज से 09.13 बजे, बगहा से 10.22 बजे, सिसवा बाजार से 12.05 बजे, कप्तानगंज से 12.40 बजे, गोरखपुर से 15.00 बजे, बस्ती से 16.00 बजे, मनकापुर से 16.56 बजे, गोंडा से 17.40 बजे, बाराबंकी से 19.08 बजे रवाना होगी.

इसके बाद गोमतीनगर से 19.43 बजे, बादशाहनगर से 19.58 बजे, ऐशबाग से 20.35 बजे, उन्नाव से 21.30 बजे, कानपुर सेंट्रल से 22.10 बजे, फफूंद से 23.20 बजे, इटावा से 23.59 बजे आगे के लिए चलेगी. दूसरे दिन टूण्डला से 02.05 बजे, ईदगाह आगरा जं. से 03.15 बजे, भरतपुर से 04.15 बजे, मण्डावर महुवा रोड से 05.20 बजे, बांदीकुई से 07.02 बजे, गांधीनगर जयपुर से 10.08 बजे, जयपुर से 10.35 बजे और किशनगढ़ से 12.31 बजे छूटकर मदार 13.20 बजे पहुंचेगी. अमृत भारत एक्सप्रेस में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, शयनयान श्रेणी के आठ, पैंट्रीकार का एक और एलएसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 22 कोच लगाये जाएंगे.

जोड़े गए कई फीचर: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अमृत भारत एक्सप्रेस के कोचों में कई आधुनिक फीचर जोड़े गए हैं. इसमें फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, बॉटल होल्डर, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स, आरामदायक सीटें और बेहतर बर्थ सम्मिलित हैं. हर शौचालय में इलेक्ट्रो न्यूमेटिक फ्लशिंग प्रणाली, ऑटोमैटिक सोप डिस्पेंसर और फायर सप्रेशन सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं. ट्रेन में दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं. हर यात्री के लिए फास्ट चार्जिंग पोर्ट और पेन्ट्री कार जैसी सुविधाएं यात्रा को और बेहतर बनाएंगी.

