नवरात्रि में बढ़ीं 30 फ़ीसदी रजिस्ट्रियां, रविवार को भी गाजियाबाद में खुलेंगे रजिस्ट्री कार्यालय

नई दिल्ली/गाजियाबाद: शारदीय नवरात्रि के दौरान गाजियाबाद में संपत्तियों की रजिस्ट्री में तकरीबन 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. दरअसल शारदीय नवरात्रि में लोग संपत्ति खरीदना शुभ मानते हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में गाजियाबाद के विभिन्न रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने वालों की भीड़ बढ़ी है. रजिस्ट्री कार्यालय में बढ़ती हुई रजिस्ट्री की संख्या को मध्य नजर रखते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी द्वारा रविवार को जिले के सभी रजिस्ट्री कार्यालय को खोलने के निर्देश जारी किए हैं. रविवार 28 सितंबर 2025 को गाजियाबाद के सभी रजिस्ट्री कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

रविवार को भी खुलेंगे रजिस्ट्री कार्यालय: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा नवरात्र के दौरान लोग नए घर, संपत्ति और भूमि की खरीद स्वरूप को शुभ मानते हैं. जिस कारण इन दोनों रजिस्ट्री कार्यालय पर काम का दबाव अधिक हो गया है. लोगों की भावनाओं और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके और कोई असुविधा न हो. सभी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. तकनीकी व्यवस्थाएं जैसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क आदि सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.