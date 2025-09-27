ETV Bharat / state

नवरात्रि में बढ़ीं 30 फ़ीसदी रजिस्ट्रियां, रविवार को भी गाजियाबाद में खुलेंगे रजिस्ट्री कार्यालय

शारदीय नवरात्रि के दौरान संपत्तियों की रजिस्ट्री में 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. शारदीय नवरात्रि में लोग संपत्ति खरीदना शुभ मानते हैं.

AIG Stamp पुष्पेंद्र कुमार
AIG Stamp पुष्पेंद्र कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: शारदीय नवरात्रि के दौरान गाजियाबाद में संपत्तियों की रजिस्ट्री में तकरीबन 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. दरअसल शारदीय नवरात्रि में लोग संपत्ति खरीदना शुभ मानते हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में गाजियाबाद के विभिन्न रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने वालों की भीड़ बढ़ी है. रजिस्ट्री कार्यालय में बढ़ती हुई रजिस्ट्री की संख्या को मध्य नजर रखते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी द्वारा रविवार को जिले के सभी रजिस्ट्री कार्यालय को खोलने के निर्देश जारी किए हैं. रविवार 28 सितंबर 2025 को गाजियाबाद के सभी रजिस्ट्री कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

रविवार को भी खुलेंगे रजिस्ट्री कार्यालय: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा नवरात्र के दौरान लोग नए घर, संपत्ति और भूमि की खरीद स्वरूप को शुभ मानते हैं. जिस कारण इन दोनों रजिस्ट्री कार्यालय पर काम का दबाव अधिक हो गया है. लोगों की भावनाओं और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके और कोई असुविधा न हो. सभी उप रजिस्ट्रार कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. तकनीकी व्यवस्थाएं जैसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क आदि सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

पुष्पेंद्र कुमार, AIG Stamp, गाजियाबाद (ETV Bharat)

शारदीय नवरात्रि में संपत्ति खरीदना शुभ माना जाता: जिला प्रशासन द्वारा आम जनता से अपील की है कि रजिस्ट्री के लिए निर्धारित समय का पालन करें और पूर्व में संबंधित दस्तावेजों को तैयार करके रखें, जिससे कि सुगमता और सरलता से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण हो सके. माना जा रहा है कि जिलाधिकारी के इस निर्णय से विशेष कर उन लोगों को काफी राहत मिलेगी, जो रजिस्ट्री करने के लिए ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेते हैं.

AIG Stamp पुष्पेंद्र कुमार के मुताबिक सदर तहसील, मोदीनगर तहसील और लोनी तहसील की बार एसोसिएशन और बनाना लेखक संघ को बताया गया है कि रविवार को भी रजिस्ट्री होगी, जिससे कि अधिक से अधिक पक्षकारों को रविवार के दिन रजिस्ट्री करवाने का मौका मिल सके और वह इसका लाभ उठा सके.


