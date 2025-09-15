वन अधिकार पट्टे वाले किसानों का नही हो रहा पंजीयन, इनके धान बेचने पर सस्पेंस
वन अधिकार पट्टे वाले किसान एग्री पोर्टल में पंजीयन नहीं होने से परेशान है. शासन की सुविधाओं को लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 15, 2025 at 7:57 PM IST
सरगुजा: छत्तीसगढ़ का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा यानी की बस्तर और सरगुजा ये दोनों ही संभाग घने वन से घिरा हुआ है, वर्षों से यहां तरह तरह की आदिवासी जन जातियां वनों में निवास करती हैं. ये किसान जंगल की जमीन पर रहते और वहीं खेती भी करते हैं. सरकार ने तय किया कि वर्षों से वन भूमि पर काबिज लोगों को वन अधिकार पत्र दिया जाएगा और तमाम लोगों को वन अधिकार पत्र दिए भी गए. लेकिन अब ऐसे वनवासी किसानों के सामने एक नया संकट आ खड़ा हुआ है. धान बिक्री और सहकारिता के अन्य लाभों से ये वंचित रह जा रहे हैं.
पंजीयन नहीं होने का आरोप: बड़ा दमाली के किसान शोभन राम का कहना है कि एग्री स्टेट पोर्टल में उनका पंजीयन नहीं हो रहा है. फसल बीमा योजना के तहत बीमा भी नहीं हो सका है. पिछले साल तक वन अधिकार पत्र का धान भी समिति के द्वारा लिया जाता था, लेकिन वो पंजीयन इस साल नहीं हो रहा है. अगर ये सारी सुविधाएं नहीं मिली तो संभव है कि वन अधिकार पत्र का धान भी ना खरीदा जाए, ऐसे में वनवासी किसानों को बड़ा नुकसान होगा.
समिति में गये थे तो पता चला कि वन अधिकार पत्र का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, पोर्टल ले ही नहीं रहा है, पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो धान बेचे हैं, इस बार समस्या हो रही है. कोई काम ही नहीं हो पा रहा है- वन अधिकार पट्टाधारी किसान दिलबर यादव
कांग्रेस ने भी उठाए सवाल: छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद मंत्री अमरजीत भगत ने इस मामले में कहा कि धान खरीदी के लिए सबसे पहले पंजीयन होता है, पंजीयन का काम राजस्व और कृषि विभाग मिलकर करते हैं. अभी एक बात सामने आ रही है की वन अधिकार पत्र वालों का पंजीयन नही हो रहा है, और बैंक वाले उसी का धान खरीदेंगे जिसका पंजीयन होगा.
हमारे समय में ये सुविधा भी किसानों के लिए थी, जिसका पंजीयन एक बार हो गया तो दोबारा नहीं कराना पड़ता था वो अपने आप कैरी फारवर्ड हो जाता था, लेकिन जब से सरकार बदली और बीजेपी की सरकार आई है वो बार बार दस्तावेज मांगना, बार बार पंजीयन कराना, इस तरह से किसानों को परेशान कर रही है- अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री
पंजीयन किए किसानों को ही लाभ: जिला सहकारी बैंक के मार्केटिंग चीफ सुपरवाइजर बीके सिंह ने बताया कि लोगों को वन अधिकार पत्र में जो पट्टा मिला हुआ है इसके सम्बन्ध में समितियों से हमको पता चला कि शासन की सारी सुविधाओं को लेने के लिए अभी एग्री स्टेट में पंजीयन अनिवार्य है. किसानो को शासन कई प्रकार की सुविधा देती है चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की योजना. ये सभी एग्री स्टेट में पंजीयन वाले किसानो को ही मिल रहा है.
हम राजस्व विभाग को लगातार सूचना दे रहे हैं, जब तक वो इसको नहीं करेंगे तब तक हमारी समितियां इसको करने में असमर्थ है- जिला सहकारी बैंक के मार्केटिंग चीफ सुपरवाइजर बीके सिंह
अब एक तरफ जिला सहकारी बैक के अफसर का कहना है कि, राजस्व विभाग के द्वारा अगर पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाता है तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि, पंजीयन नहीं होने के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार हैं. सरकार बहाना ढूंढ रही है कि कम से कम धान खरीदना पड़े.