एग्री स्टैक और एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों का पंजीकरण, रजिस्टर्ड किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें ये फैसला लिया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 13, 2025 at 8:13 AM IST
रायपुर: खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति निर्धारण से संबंधित निर्णय लेने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई. बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा मौजूद रहे.
बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों से भारत सरकार से घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने के लिए समुचित एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. खरीफ वर्ष 2025-26 में किसानों का पंजीकरण एग्रीस्टैक पोर्टल के साथ-साथ एकीकृत किसान पोर्टल में किया जाएगा. किसान पंजीकरण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में संपन्न करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए.
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि किसानों को उनके द्वारा समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान का भुगतान समय पर किया जाए. धान उपार्जन के लिए आवश्यक नये एवं पुराने जूट बारदाने की व्यवस्था समयानुसार सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई. धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए प्रभावी प्रबंध करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिए गए. इसी प्रकार, उपार्जित धान की मिलिंग के लिए आवश्यक तैयारियां करने पर भी बल दिया गया.
इस अवसर पर बैठक में सचिव खाद्य विभाग रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव वित्त विभाग मुकेश बंसल, सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रजत कुमार, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ किरण कौशल, संयुक्त सचिव कृषि विभाग राहुल देव और प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के एन कांडे उपस्थित रहे.