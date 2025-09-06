ETV Bharat / state

कवर्धा में फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन, डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले- वारदातों के मिलेंगे ठोस प्रमाण

कबीरधाम में नई क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया. पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी रहीं मौजूद.

कवर्धा में फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2025 at 4:49 PM IST

कवर्धा: छत्तीसगढ़ में न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. कबीरधाम जिले में प्रदेश की पांचवीं क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ. इसका शुभारंभ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया. पंडरिया विधायक भावना बोहरा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं.

कई वारदातों को सुलझाने में मिलेगी मदद: कबीरधाम में स्थापित इस अत्याधुनिक फोरेंसिक प्रयोगशाला के माध्यम से अब हत्या, डकैती, बलात्कार, साइबर क्राइम, नशीले पदार्थों की तस्करी और आर्थिक अपराधों को सुलझाने में मदद मिलेगी. गंभीर मामलों की जांच वैज्ञानिक पद्धति से और तेजी से की जा सकेगी.

कवर्धा में फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह होगी जांच: प्रयोगशाला में मौजूद उच्च तकनीकों से DNA, खून, बाल, फिंगर प्रिंट, हथियार, बारूद, रेशे और नशीले पदार्थों की गहराई से जांच की जा सकेगी. इससे पुलिस विवेचकों को रिपोर्ट प्राप्त करने में होने वाली देरी समाप्त होगी. अदालतों में समय पर रिपोर्ट पेश कर दोषियों को जल्द सजा दिलाना संभव हो सकेगा.

राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक सोच को अपनाना समय की मांग है. हमने राज्य की सभी प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया है ताकि न्यायिक प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सके-. विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

सभी एजेंसियों के लिए ये प्रयोगशाला: विजय शर्मा ने बताया कि अब राज्य की प्रयोगशालाएं केवल पुलिस विभाग तक सीमित नहीं रहेंगी. ये आबकारी, वन विभाग, ACB, FOW, CBI, ED, DRI, NCB और IB जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मामलों की जांच में भी सहयोग करेंगी.

कबीरधाम में नई क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आसपास के शहरो को भी मदद: कबीरधाम के साथ-साथ बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-मंडई और मुंगेली जैसे आसपास के जिलों को भी इस प्रयोगशाला से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. इससे छोटे जिलों के मामले भी अब महानगरों जैसी सुविधाओं के साथ जांचे जा सकेंगे.

कबीरधाम में नई क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रयोगशाला की स्थापना को कबीरधाम जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है. इससे जहां एक ओर अपराधियों को जल्द सजा दिलाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है.

