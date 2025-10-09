ETV Bharat / state

ईवीएम से चुनाव कराने की मांग खारिज करने के आदेश में संशोधन करने से इनकार

26 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के पहले के आदेश में कोई भी संशोधन करने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसके पहले 24 सितंबर को याचिका खारिज कर दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना चुका है. सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका खारिज कर चुका है और दिल्ली हाईकोर्ट भी पहले इस याचिका को खारिज कर चुकी है. याचिका उपेन्द्र नाथ दलाई ने दायर किया था. याचिका में चुनावों के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती दी गई थी. याचिका में सभी चुनाव बैलट पेपर से कराने की मांग की गई थी.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं. हाईकोर्ट ने ही याचिकाकर्ता को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे. कोर्ट ने कहा था कि इस तरह कोर्ट का समय बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट विराम लगा चुका है. तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको कोर्ट के आदेशों को को पढ़कर आना चाहिए था, इस तरह बिना पढ़े नहीं आना चाहिए था. कोर्ट की इतनी नसीहत के बावजूद याचिकाकर्ता अपनी मांग पर कायम रहे. उसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

बता दें कि 26 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हार जाते है तो वो कहते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन जब वो ही इसके जरिये चुनाव जीत जाते है तो फिर कुछ नहीं बोलते हैं. तब ईवीएम में कोई खामी नजर नहीं आती है.

